La cultura del Caribe sigue de luto. Este viernes falleció Carlos Sojo Guzmán, maestro, gestor cultural e investigador que dedicó su vida a salvaguardar y engrandecer el Carnaval de Barranquilla, fiesta que hoy lo despide con gratitud y reconocimiento.

El Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, expidió una resolución en la que se reconoce la invaluable labor de Sojo a lo largo de más de cuatro décadas dedicadas a la salvaguardia, revitalización y promoción del Carnaval, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

🕊️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Ramón Sojo Guzmán, educador de lo artístico y apasionado del Carnaval. Su legado y aporte a la fiesta que nos identifica quedarán siempre en la memoria de Barranquilla. Paz en su tumba 🙏 pic.twitter.com/3fi5ILUO4d — Sec. Cultura de Barranquilla (@SecCulturaBaq) September 19, 2025

Su creatividad lo llevó a fundar la comparsa ‘De Cuanta Vaina’, con la que conquistó siete Congos de Oro entre 2011 y 2025, convirtiéndose en referente de innovación y tradición dentro de la celebración. Pero su aporte trascendió. También un investigador apasionado, un líder comunitario y un voluntario cercano a causas sociales y culturales que marcaron la vida de Barranquilla y el Atlántico.

Cortesía

“Barranquilla pierde a un hijo ejemplar, un hombre que dedicó su vida a engrandecer nuestra identidad Caribe. Su legado permanecerá vivo en cada danza, en cada comparsa y en cada sonrisa de Carnaval”, señala la resolución 041 de 2025 expedida por la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio, en cabeza de Juan Carlos Ospino.

En el documento, el Distrito resuelve rendir homenaje póstumo al maestro Carlos Sojo Guzmán, exaltando su memoria y legado como creador y gestor cultural, y entregará la nota de estilo a sus familiares como reconocimiento público.

Cortesía

