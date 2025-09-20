¡Juan de Acosta ya tiene Reina del Carnaval 2026! Con orgullo la Alcaldía de este municipio atlanticense ha anunciado que Diana Ricarda Arteta Consuegra ha sido elegida como la nueva Reina Central del Carnaval de Juan de Acosta 2026.

Su designación se dio tras cumplir con los criterios y requisitos establecidos en la convocatoria pública realizada por la Alcaldía Municipal, garantizando un proceso transparente y participativo.

Diana Ricarda será la encargada de representar a todos los costeros en nuestra máxima fiesta, llevando con ella la tradición, el folclor y la alegría que caracterizan a nuestro pueblo.

Sobre la nueva soberana se destaca que es una mujer que vibra con el sonar del tambor. Diana no solo baila cumbia, ella la vive, la respira y la honra como símbolo sagrado de nuestras raíces. Porque en sus palabras: “La cumbia es más que un ritmo: es un legado vivo, un lenguaje ancestral donde el guache, el llamador y la flauta de millo entonan una historia de amor por nuestra tierra caribe”.

Con cada paso y cada mirada, Diana evoca el espíritu de nuestras tradiciones. Su misión es clara: proteger, proyectar y celebrar la herencia cultural que nos une, convirtiendo el carnaval en un canto de paz, identidad y orgullo.

Hoy, con el corazón lleno de alegría, la nueva soberana invita a valorar lo nuestro, a sentir el latido de la tradición, y a vivir el Carnaval como lo que es: una manifestación de amor, arte y convivencia.

“La satisfacción del deber cumplido es el premio más grande. Este ha sido un proceso incansable con la ayuda de mi familia, amigos y personas que creyeron en mi. Hoy le agradezco primero a Dios y a todos las personas que me apoyaron y estuvieron para mí. Gracias a la Alcaldía de Juan de Acosta por darme esta oportunidad de ser la embajadora de las carnestolendicas costeras. Este ha sido mi sueño desde pequeña, por eso quiero seguir trabajando para hacer de este un carnaval para todos. Con mucha alegría y amor los invito a que me acompañen y se monten en el bus de la #LatradiciónrealdeDiana◘, expresó Diana Ricarda.