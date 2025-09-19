Brad Everett Young, conocido por su participación en series como Grey’s Anatomy y películas como Los Ángeles de Charlie, murió en un accidente de tránsito ocurrido el 17 de septiembre en Los Ángeles. El artista, de 45 años, fue impactado por un vehículo que circulaba en sentido contrario y, aunque alcanzó a ser trasladado a un hospital con signos vitales, no sobrevivió a la gravedad de sus heridas.

Nacido en 1979, Brad Everett dejó huella en la televisión con apariciones en producciones icónicas de los años noventa y dos mil como Boy Meets World, Beverly Hills, 90210, Numbers y Embrujadas. Su paso por Grey’s Anatomy consolidó su reconocimiento en el género dramático.

En la gran pantalla, formó parte de títulos de amplia difusión como Los Ángeles de Charlie (2000), Parque Jurásico III (2001), la comedia Te quiero, tío (2009) y la premiada El Artista (2011), cinta que obtuvo el Óscar a Mejor Película.

Paralelo a su trayectoria como actor, Young desarrolló una reconocida carrera como fotógrafo. Sus imágenes, que retrataban a grandes figuras de Hollywood, fueron publicadas en revistas de prestigio internacional como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety.

Más de dos millones de seguidores en redes

Con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram, Brad Everett se convirtió en un referente visual para el público y las celebridades. Su estilo fresco y auténtico lo posicionó como uno de los fotógrafos más influyentes de su generación.

Su publicista destacó su compromiso con el arte en un comunicado: “La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era incomparable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado perdurará a través de las actividades de la organización Dream Loud”.

Dejó un gran legado artístico y social

Dream Loud fue un proyecto fundado por Everett Young con el objetivo de apoyar programas artísticos y musicales en instituciones educativas de distintos estados de Estados Unidos. La iniciativa buscaba fomentar la creatividad de jóvenes talentos y darles herramientas para desarrollarse en el ámbito cultural.

Antes de consolidarse en Hollywood, el actor había confesado que su intención original era dedicarse a la medicina. Sin embargo, el destino lo condujo primero a los escenarios y luego detrás de la cámara, donde se consolidó como un artista multifacético.

Reacciones tras su fallecimiento

La noticia de su muerte generó mensajes de pesar en la industria del entretenimiento. Parry Shan, su colega en General Hospital, escribió: “Brad Everett Young fue una de las personas más amables y generosas que he conocido. Pero lo que realmente lo hizo destacar en este negocio a menudo cínico fue su indomable positividad”.