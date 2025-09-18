Daddy Yankee desafió a Don Omar e enfrentarse en un ring. El cantante de reguetón mencionó su afición por el boxeo y la intención de pelear con sus colegas en veladas que tendrán fines benéficos.

En una reciente entrevista transmitida por Rapetón, el autor de la “Gasolina” señaló que esta disciplina se suma a su carrera como cantante y a su faceta como predicador religioso.

“Me gustaría algún día ponerme los guantes con Don Omar. (…) Sería algo bien entretenido para todo el mundo y también para mí”, dijo Daddy bastante convencido.

Aunque ambos cantantes han compartido escenario varias veces y estudios de grabación, nadie imaginó verlos en un ring, lo que ha causado expectativas en sus seguidores.

“Don Omar, si tú quieres algún día, treparte al ring conmigo y guantear, no tengo ningún problema. Sé que estás entrenando, te ves mucho peor que yo, pero te voy a dar la oportunidad. Así que te espero en el ring algún día”, añadió el artista puertorriqueño en son de broma.

El conductor de la entrevista aseguró que de darse dicha pelea entre ambos reguetoneros, los dineros o fondos recaudados irán destinados a los niños con cáncer y leucemia.