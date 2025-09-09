Compartir:
Por:  Redacción Sociedad

El próximo 25 y 26 de septiembre, Barranquilla será la sede del IV Encuentro Internacional de Carnavales del Caribe, un espacio en el que representantes de ocho países de la Gran Cuenca del Caribe, instituciones internacionales, académicos y gestores culturales se darán cita en la Universidad del Norte.

Lo anterior, con el fin de dialogar en torno a las Economías Culturales y Creativas: el papel de los carnavales como instrumentos y motor del desarrollo sostenible.

CortesíaEl evento se realizará el 25 y 26 de septiembre.

Lea: La Semana por la Guajira se realizará del 16 al 19 de septiembre

‘A la raíz’, primera iniciativa de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Este espacio es concebido como un escenario para el intercambio de saberes, buenas prácticas, investigaciones y modelos de gestión cultural y territorial y cuenta con el apoyo de instituciones como la Unesco, ONU Turismo, CAF y Ompi, Mincultura y la Universidad del Norte, junto a académicos de América Latina y Europa expertos en cultura, sostenibilidad y economías creativas.

Según informó la organización del Carnaval de Barranquilla, en un contexto global que demanda respuestas creativas a desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades sociales, los carnavales se consolidan como plataformas comunitarias donde tradición e innovación se articulan para construir territorios más pacíficos, sostenibles, equitativos y culturalmente vivos.

Vea: ‘A la raíz’, primera iniciativa de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026

También participarán empresas privadas y fundaciones comprometidas con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la cultura, consolidando un espacio plural de intercambio y construcción de conocimiento.

Cortesía