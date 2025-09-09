En el marco del mes del Patrimonio, la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, presentó su primera iniciativa ‘A la raíz’ una serie digital a través de la que invita a hacer un recorrido por las expresiones culturales de la esencia afro que enriquecen la identidad barranquillera y la tradición carnavalera.

En la primera entrega la soberana visitó al maestro tamborero Marcos Martínez, en su taller en el municipio de Tubará, en donde lleva más de cuatro décadas elaborando los importantes instrumentos que materializan la herencia negra en la música folclórica.

Sobre el primer capítulo Michelle expresó “Qué honor ser la primera reina en visitar este especial taller. Gracias, maestro Marcos, por mantener viva esta tradición y por entregarme los saberes y secretos que dan vida a tus tambores”.

“Cuando suena un tambor siento la fuerza de nuestros orígenes: bailo, vibro y me lleno de esa pasión que viene de la raíz negra que corre mis venas. La invitación a todos es a embarcarnos en este recorrido lleno de ritmo, color y tradición; donde descubriremos juntos a quienes le dan vida a la riqueza afro de nuestra Fiesta”, agregó Michelle.

La publicación digital que circuló a través de su cuenta de Instagram @michellecharf, ya cuenta con más de 240 mil reproducciones; y también se puede encontrar en el canal de YouTube de la soberana.

