La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera anunció que emprenderá acciones legales tras la filtración de un video íntimo en el que aparece junto a su expareja, el cantante barranquillero Beéle.

A través de una publicación en Instagram, Ladera confesó sentirse “devastada” por la situación, afirmando que la gración fue filtrada sin su consetimiento, “en un acto que representa una de las traiciones más crueles” que ha vivido.

Instagram @isabella.ladera Isabella Ladera y Beéle terminaron su relación.

La ‘influencer’ aseguró que solo dos personas tenían ese video en su poder: ella y Beéle, por lo que responsabiliza al cantante de este hecho que representa una violación a su intimidad.

Como evidencia, Isabella Ladera publicó en sus ‘historias’ de Instagram una captura de pantalla de un chat en el que alguien le advirtió el pasado 9 de julio que había un plan para exponerla públicamente con ese video íntimo.

El equipo jurídico de Isabella Ladera, SONUS, emitió un comunicado en el que reiteró que “no fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing”.

Por lo tanto, “cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”.

Instagram: @isabella.ladera

Además, los abogados de la creadora de contenido advirtieron que “la difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal”.

“No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas, y se enmarca en conductas expresamente reprochadas y sancionadas por la ley”, agregaron.

En ese sentido, el equipo jurídico anunció que adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan.

Asimismo, hicieron un llamado a los medios de comunicación y a las plataformas digitales “para que se abstengan de difundir o replicar este material, además de informar, de manera amarillista, este infortunado hecho”.

“Recordamos que su circulación, además de profundizar el daño, puede derivar en consecuencias legales para quienes participen en ella”, sostuvieron.