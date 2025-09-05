Giorgio Armani será por siempre un ícono de la moda, no importa que haya fallecido este jueves a los 91 años, pues deja un legado enorme en la industria.

El creativo nacido en Italia, se destacó por tener una visión innovadora que transformó la percepción del vestuario femenino, además de mostrar sus diseños en el cine y el deporte.

Con una carrera que abarcó cinco décadas, su influencia se sintió en las pasarelas y en las calles, donde sus diseños redefinieron la elegancia y el estilo atemporal.

Armani fue pionero en difuminar las líneas entre la moda masculina y femenina, creando prendas que no solo eran estéticamente bellas, sino también funcionales y cómodas. Su enfoque en la sastrería suave y la utilización de tejidos ligeros, permitió una nueva interpretación de la feminidad, liberando a las mujeres de las restricciones de un vestuario tradicionalmente rígido.

Sus colecciones iconográficas, que a menudo presentaban una paleta de colores neutros y cortes minimalistas, capturaron la atención de celebridades y figuras influyentes, convirtiéndose en un sinónimo de sofisticación y poder.

Además, su marca se expandió más allá de la alta costura, incursionando en el mundo del lujo con líneas de fragancias, accesorios y muebles, consolidando su estatus como un empresario visionario. Sumado a esto, el diseñador y empresario fundó Armani Hotels en Dubai y luego en Milán en el 2000.

Moda femenina de Armani

Se dijo por mucho tiempo que Nola Castañeda, una mujer colombiana que desafió las normas de su tiempo para conquistar los cielos, obtuvo un traje de Armani por ser la primera mujer piloto, así lo comenta Susana Rivera, diseñadora de modas.

“Hay que tener en cuenta que en aquella época las mujeres no se vestían de esta forma, entonces él con la sastrería le dio un toque muy especial a los trajes, que eran mucho más suaves y con siluetas muy marcadas, precisamente hechos a las contexturas de las mujeres. Primero comienza a hacer hombreras grandes y en el año 75 deja de hacerlas por esta misma razón”, anotó la diseñadora.

Por su parte, Rafael Gamarra, estilista de moda, contó que Armani vistió a innumerables estrellas del cine y el deporte, creando diseños para películas icónicas como American Gigolo, El lobo de Wall Street y Batman: El caballero de la noche asciende.

También vistió a actores como Richard Gere, Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Jodie Foster, Julia Roberts, Nicole Kidman y Zendaya en alfombras rojas.

“Giorgio creó vestuarios para películas como American Gigolo, vistiendo a Richard Gere; Batman: El caballero de la noche asciende, en la que vistió a Christian Bale como Bruce Wayne; Gattaca y Bastardos sin gloria. También vistió a otros actores como Kevin Costner y Uma Thurman en The Bodyguard y Gattaca, respectivamente y bueno igualmente su perfumería es muy destacada”.

A lo largo de su vida, Giorgio Armani no solo diseñó ropa; creó una forma de expresión cultural que llegó a muchos países. Su legado perdurará, inspirando a nuevas generaciones de diseñadores a explorar la intersección de la moda sin límites.