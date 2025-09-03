Preocupados se encuentran los seguidores del cantante urbano Big Mancilla luego de que en días pasados su familia informara que sufrió un accidente cerebro vascular que lo mantiene en un centro hospitalario.

Lea también: Trapecista del circo de los Hermanos Gasca cayó de la cuerda floja: estaba a 10 metros de altura

La encargada de dar la noticia fue su hermana Andrea Mancilla, a través de las redes sociales del cantante para pedir ayuda económica para poder costear los gastos del tratamiento.

De acuerdo a la hermana del cantante, el pasado lunes 25 de Agosto Mauricio Mancilla, nombre de pila del artista y precursor del género dancehall en Bogotá, sufrió el accidente cerebro vascular isquémico que le “generó la pérdida total del movimiento de su brazo y pierna izquierda”.

“’Mauro’ siempre ha sido un hombre que ha gozado de buena salud y muy deportista es por esto que este evento inesperado nos ha golpeado emocionalmente a todos como familia pero especialmente a él, ya que como muchos de ustedes saben, ‘Mauro’ es artista de música urbana y un representante del hip hop y dance hall Bogotano muy reconocido y admirado”, indicó Andrea el pasado martes.

Instagram @bigmancilla

Lea también: Con sus múltiples talentos, hija del Checo Acosta liderará la fiesta de los niños

Ante los inesperados gastos que esta situación ha generado para la familia decidieron pedir ayuda económica a través de donaciones pues su única fuente de ingresos son las presentaciones las cuales “por obvias razones no podrá realizar”.

“Apelamos al amor y admiración de todos los que conocen a mi hermano y que pueden aportar un granito de arena para tener a Big Mancilla de vuelta a los escenarios y seguir disfrutando de su música y talento. Desde lo más profundo de nuestros corazones agradecemos cada aporte muy seguramente ‘Mauro’ nunca va olvidar el apoyo recibido en esta dura prueba que la vida ha puesto en su camino”, pidió su hermana.

Para esto han habilitado tres canales canales para las donaciones, Vaki, Go Found Me y Nequi. Ante las ayudas recibidas este miércoles temprano su familia agradeció “todas las manifestaciones de amor y admiración hacia Big Mancilla, esto lo reconforta y lo llena de esperanza”.

Lea también: Las dos palabras que nunca se deben decir ante una llamada por WhatsApp de estafadores

“También en nombre de la familia Mancilla Bernal queremos agradecer toda la solidaridad, Mauricio tiene los mejores fans y colegas del mundo”, aseveraron a través de otro comunicado sin dar más detalles de cómo avanza su proceso de recuperación.

“Reiteramos y agradecemos los eventos y presentaciones que ustedes realizan en homenaje a Big Mancilla y queremos recordarles que él en este momento no hace parte de la organización de estos. Los mantendremos informados de cada paso de su rehabilitación y no duden en contactarnos para cualquier información”, precisaron.