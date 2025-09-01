La actriz Katherine Porto, reconocida por trabajar en importantes producciones como ‘La viuda de la mafia’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Tierra de cantores’, ‘Amar y temer’ y ‘La Prepago’, relató los momentos de pánico que vivió durante un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga - Bogotá.

De acuerdo con la artista, un joven a bordo de la aeronave lanzó una serie de amenazas a los pasajeros del vuelo 8579, lo que generó desconcierto y provocó que muchos se quisieran viajar del avión, pues no les parecía seguro despegar en compañía del sujeto.

“Estoy en un vuelo de @avianca Bucaramanga a Bogotá y este chico, hizo una amenaza. Dice que no nos conviene viajar en este avión, que nosotros votemos si se queda o se baja, nos amenaza y estamos encerrados en el avión”, relató la mujer de 48 años.

En la grabación se puede ver a un hombre en todo el pasillo, vestido con ropa deportiva de color negro, una gorra beige y un maletín, quien advertía a los pasajeros que no debía viajar con él. Ante ello, los empleados de la aerolínea trataron de calmar la situación, pidiéndole que abandonara el avión y para así continuar con el despegue.

“Les estoy dando la oportunidad otra vez. ¿No les doy la oportunidad? ¿No les doy la oportunidad? Tengan cuidado con lo que hacen”, expresó el joven.

En la grabación, la modelo manifestó: “Nos tienen aquí en el avión, a todos asustados. Al tipo no lo han bajado. Dice que nosotros no nos conviene que él se quede, y ya todo el avión, nadie quiere viajar”.

Además, en el video se logra escuchar como algunos pasajeros hacen diferentes comentarios sobre la difícil situación: “no lo pueden dejar aquí así”; “qué miedo, que no nos haga nada”; “si él está amenazando a todo el mundo tienen que revisar todo el avión”.

Por su parte, en su relato, la actriz indicó que miembros de la Policía arribaron al avión y todos los pasajeros debieron bajar de la aeronave.

“No sabemos, no sabemos, se subió al avión diciendo que a nosotros no nos convenía que él viajara con nosotros, porque él quería volver ver a su familia y si nosotros queríamos ver a nuestras familias teníamos que dejar que él no viajara”, comentó.

Y agregó: “Se fue al fondo del avión parece que entró al baño después se regresó y empezó a pelear con los pasajeros diciendo eso y evidentemente nadie quiere viajar en ese avión, ya llegó la Policía, nos bajaron y aquí estoy en Bucaramanga esperando qué sucede”.

La actriz @katherineporto describió los minutos de pánico que vivieron en un vuelo de @avianca desde #Bucaramanga a #Bogotá cuando un joven amenazó con que no les convenía viajar en este avión: esto fue lo que dijo 👇🏻 pic.twitter.com/OIK7jwoWHS — Mely Múnera (@MelyMunera) September 1, 2025

Se conoció que el joven que generó la conmoción ocupaba la silla 24D.

La exconcejal de Bogotá, Gloria Díaz, quien también estaba en el avión, indicó que el joven que lanzó las amenazas expresó que su familia estaba en peligro.

“El muchacho empezó a caminar dentro del avión, a decir que su familia estaba en peligro. Empezó a decirnos que nos preocupáramos por la de nosotros y a preguntarnos si se quedaba o no en el avión, sugiriendo de alguna manera que había algún riesgo para nosotros”, dijo Díaz.

Comunicado oficial de Avianca

Avianca, por su parte, confirmó que el comportamiento del pasajero comprometió la seguridad y calificó el hecho como “disruptivo e inapropiado”. La aerolínea explicó que tras el desembarque y la inspección correspondiente, la operación se reanudó sin mayores complicaciones.

La compañía aprovechó para reiterar su política de cero tolerancia frente a conductas que pongan en riesgo la integridad de los usuarios y pidió a las autoridades reforzar las sanciones contra quienes incurran en este tipo de comportamientos.

“Seguiremos utilizando todas las herramientas civiles y penales disponibles para proteger a nuestros clientes y colaboradores. El país necesita avanzar en un marco legal que disuada, sancione y prevenga estas conductas”, manifestó la empresa.