La reconocida cantante cordobesa Adriana Lucía denunció en redes sociales que está siendo víctima de brutales amenazas a través de redes sociales. En los intimidantes mensajes que recibe la intérprete de ‘Quiero que te quedes’, ‘Enamórate como yo’ y ‘Porro bonito’ en los que la señalan de corrupta, también mencionan a sus pequeñas hijas de tres años.

Leer más: Maduro solicita a Guterres instar a EE. UU. a cesar sus “acciones hostiles” contra Venezuela

Desde su cuenta de Instagram, la artista hizo públicos los mensajes que ha recibido en los chats de sus redes sociales. En esta oportunidad, en los escritos desde el perfil de una mujer, se agrede verbalmente a sus gemelas, Simona y Carlota.

Ante esto, la cantante, quien ha mostrar libremente sus posturas en ante las realidades sociales y políticas del país, afirmó que quien escribe dichos textos amenazantes es una persona “peligrosa y perversa, enferma, asquerosa”.

“Ensañarse conmigo y mi familia es algo sin ningún sentido. La persona que puede escribirme esto es una persona peligrosa y perversa, enferma, asquerosa. Ni siquiera a las personas corruptas o que han cometido delitos, le dicen las barbaridades que a mí me dicen.”, escribió en una publicación.

Le puede interesar: Tras accidente de caravana de Daniel Palacios, el precandidato pide una investigación: “No deja de ser absolutamente raro”

“Les parece chistoso e inocente escribir ‘nos están matando’ y ‘vieja asquerosa’ y que ojalá me maten y que me agredan y todas las maldiciones en nombre de Dios que me profieren. Me imagino que después de eso se sientes satisfechos y sientes que están haciendo la obra del día.”, agregó.

Asimismo, Adriana Lucía recalcó que el futuro de la Nación no depende de sus acciones.

“De mí no depende el futuro de una nación, no soy dirigente, no le he robado nada a nadie. He tenido una vida íntegra. He trabajado de manera honrada y disciplinada. Tengo una vida bonita, una familia amorosa, unos amigos que son como familia. Unos músicos que son como hermanos, unos fans que me rodean y me han acompañado por años, un pueblo bonito que me sostiene. Una iglesia bonita y nueva que Dios me regaló. No voy a permitir que nadie me robe lo que con esfuerzo he construido. Que sea Dios renovando nuestras fuerzas.”, puntualizó.

No olvide leer: ONG denuncia que Israel obliga a niños palestinos a estudiar en el curriculum israelí

Ante las graves y angustiantes amenazas, el presidente Gustavo Petro se pronunció y pidió a las autoridades identificar a quienes estén detrás de las cuentas de donde provienen los mensajes.

“Le solicito a la Dipol en la brevedad del tiempo, personalizar a esta cuenta que ha amenazado bárbaramente a la cantante. Se trata de cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias, para atemorizar a la ciudadanía y al arte progresista”, escribió el mandatario desde su cuenta de X.

Lea también: ‘Don Jediondo’ se refirió al proceso de liquidación de los restaurantes: “Se hizo hasta lo imposible”

Le solicito a la Dipol en la brevedad del tiempo, personalizar a esta cuenta que ha amenazado barbaramente a la cantante Ana Lucia.



Se trata de cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias, para atemorizar a la ciudadania y al arte progresista pic.twitter.com/x0WTKWqgmZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

Esta no es la primera vez que la artista costeña recibe este tipo de amenazas, pues el pasado 25 de agosto también compartió otro mensaje intimidante. La cordobesa utilizó sus historias de Instagram para mostrar las amenazas que estaba recibiendo por sectores radicales tras su rechazo frente a hechos que han ocurrido como las masacres y los atentados.

“Qué merezco que me empalen públicamente. Que ojalá maten a mis hijos, que merezco morir y toda la asquerosidad que me escriben solo tiene un común denominador, todos tienen citas bíblicas y frases cristianas. Estos, los que se creen mejores personas, rectas y correctos, llenos del amor de Dios, son los peores. Qué el Dios de amor nos cubra y haga su justicia”, dijo.

No obstante, indica que no se va a quedar callada y siempre va a visibilizar los hechos de violencia, pues piensa que eso es lo que quieren, que todos se callen.