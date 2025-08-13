Yuri Buenaventura es uno de los embajadores de la música colombiana por el mundo, especialmente por países como Francia, donde es catalogado como toda una celebridad, pues fue desde allí donde su carrera musical despegó, tras cantar en el metro.

Sus letras son muy sentidas y han estado siempre cargadas de un valor único. Es por ello que fue el artista escogido para interpretar durante el funeral del precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, un tema que refleja las luchas de este hombre de 39 años al que hace dos meses le hicieron un atentado a bala que ahora lo deja sin vida.

El maestro explicó que su presencia no solo es un adiós al político, sino también un tributo a todas las vidas que se pierden diariamente en Colombia.

Fue un momento profundamente emotivo el que se vivió en la Catedral Primada de Colombia. Durante la ceremonia, la interpretación del cantante del tema ‘El Guerrero’ conmovió a los asistentes, provocando lágrimas y aplausos en medio de la salida del féretro del templo, mientras todos lo observaban con respeto y silencio.

Esta canción tiene más de 10 versiones y se ha usado ampliamente en el ámbito político, tanto en el asesinado de Galán como en la desaparición de la hija de la exsenadora Piedad Córdoba. Además, se la cantó a Hugo Chávez y fue utilizada por Germán Vargas Lleras en activación política hace unos años.

Sin embargo, Buenaventura aseguró que esta canción no es para ninguna persona en particular, sino para todo aquél que se sienta guerrero al tratar de ayudar a la sociedad.

“Para mí ‘El Guerrero’ son todas las personas, los hombres dignos o el que sienta así, que es capaz de levantarse a luchar por sus sueños cada día. A mí me duele mucho cuando se generan esos rumores sobre la pertenencia de una obra artística. Estamos polarizando todo y es muy peligroso para una sociedad que todo sea así, hasta una canción”, dijo en su momento Yuri Buenaventura.

Luego del acto religioso, el féretro emprendió su camino hacia el Cementerio Central de Bogotá, donde se llevará a cabo el entierro del precandidato del Centro Democrático.