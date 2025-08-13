Las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV+ y Disney+, entre otras, permiten acceder a un amplio catálogo de series, películas, realities y documentales de manera sencilla y a buen precio.

Ahora, muchos de los estrenos en cine no suelen tardar más de tres meses en estar disponibles en estas plataformas, que también lanzan producciones originales, algunas con un gran impacto en la industria como ‘El juego del calamar’, 'Stranger Things’, ‘Merlina’, ‘Juego de Tronos’ y ‘Euphoria’, por mencionar varias de las más recientes.

Esto hace que, con el pago de una suscripción, las películas o series favoritas de cualquier persona estén siempre disponibles para reproducir. Algunos hacen planes con sus amigos o amigas, con su pareja o familia para hacer maratones de las producciones que más les gustan, mientras que otros prefieren disfrutar de ese momento a solas para sentir cada emoción sin interrupciones.

Lo que pocos saben es que la fascinación por repetir películas o series no es un simple gusto, sino que dice mucho de la personalidad. Desde el punto de vista psicológico tiene varias explicaciones, que van desde un inofensivo placer emocional hasta una características de quienes presentan trastorno de ansiedad.

Repetir cada cierto tiempo películas y series puede significar para muchas personas estar en su zona de confort, pues tienen la certeza de que les va a gustar la historia y los personajes.

También pueden regresar a las mismas producciones por la nostalgia de volver a conectar con algo que les hizo sentir felicidad u otra emoción fuerte.

La psicóloga Andrea Garza explicó en TikTok que este gusto también puede ser una característica de las personas con ansiedad.

“Con la ansiedad estás siempre en el futuro o en el pasado, estresado, sobrepensando, pero cuando ves una película que ya viste no hay manera de que te estreses porque ya sabes lo que va a pasar, entonces esta repetición se convierte en un espacio donde puedes estar tranquilo y en paz”, señaló.