Se ha confirmado la muerte del cantante de rock Ozzy Osbourne, una de las grandes figuras de este género musical y del Heavy Metal.

Lea aquí: Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, muere a los 76 años

El artista británico, fundador de la banda de Black Sabbath, había contado que había dejado atrás los excesos que alguna vez definieron su vida: “No fumo droga, no salgo, no bebo. ¿Qué me queda ahí afuera?”. Todo esto con tal de vivir mucho mejor sus últimos años.

De hecho había pedido un último deseo “No quiero morir en la habitación de un hotel cualquiera” había expresado el cantante días antes de morir. Por fortuna se le pudo cumplir, ya que han sido sus mismos familiares los que se encargaron de difundir la noticia y le informaron a sus fans que Ozzy se había ido en paz rodeado de sus seres queridos.

Más allá de la ironía que siempre lo caracterizó, lo que emergía con claridad era un mensaje sencillo y profundo: quería morir en paz, en su casa, lejos de la soledad de una habitación de hotel, junto a su esposa, sus hijos y sus nietos.

En los últimos años, marcados por problemas de salud y una vida más introspectiva, el cantante se aferró a lo esencial. Se convirtió en un abuelo presente, en un hombre de hogar, y en alguien que no temía hablar abiertamente del desgaste de la fama.

Le puede interesar: El uso del celular antes de los 13 años compromete la salud mental

Ozzy Osbourne será recordado por ser una de las figuras más transgresoras e influyentes del rock. Desde los días fundacionales de Black Sabbath, donde redefinió el sonido del metal con su voz sombría y sus letras inquietantes, hasta sus años como solista y celebridad televisiva, supo reinventarse una y otra vez.