Todo comenzó en El Bolsillo, una de las calles del barrio Los Olivos de Barranquilla. ‘La Cambamba’, es un colectivo artístico que cambió la escena cultural de algunos barrios de la ciudad y municipios del departamento del Atlántico.

Se trata de un grupo de circo callejero conformado por tres jóvenes artistas, quienes con su creatividad y pasión por el arte han logrado llevar entretenimiento, alegría y un mensaje de unión a las madres, pero sobre todo a los niños.

Este colectivo, dirigido por la reconocida artista Nataly Acosta, nació en el año 2017 con la intención de obtener recursos junto con un amigo, pero también para ofrecer una alternativa cultural accesible y cercana a las personas que habitan en zonas donde las opciones de entretenimiento y formación artística son limitadas.

A su proyecto lo llamó ‘Red de espacios no convencionales de bordillo’, a través de estos espacios se promueve un sentido de pertenencia y valor en la comunidad, creando así, una transformación social. De allí surgió igualmente el ‘Festival El Bolsillo’.

En conversación con EL HERALDO Nataly Acosta contó la historia de su iniciativa, cómo es su metodología de trabajo y cuáles son los planes que tiene para que el colectivo siga creciendo.

Se hizo para buscar recursos

En el 2017, la gente del espacio ‘El Bolsillo’ y la unión de voluntades con artistas escénicos consiguieron plantar una bandera en un espacio atípico para las artes, que nació en una terraza donde la comunidad del barrio Los Olivos de Barranquilla, en su mayoría niños y jóvenes, se reúnen en sana convivencia para disfrutar de espectáculos artísticos.

“Esto nace porque un amigo me dice que no tenía recursos económicos, entonces me propone crear un espacio de estos. Para nuestra sorpresa nos logró ir muy bien y a partir de ahí comenzamos a realizar las funciones de circo”, contó Nataly.

Ella es maestra en Arte Dramático y Maestrante en Gestión cultural, es directora el ‘Festival Circense del Bordillo’. Se dedicada a las artes escénicas, la investigación y la formación de artistas y a la transformación social a través de la experiencia del arte.

Historia de su festival

En el 2022, con apoyo de una convocatoria nacional, se creó la primera edición del Festival El Bolsillo, arte al bordillo. Su parrilla contó con dos artistas internacionales, un artista nacional y seis agrupaciones locales, desarrollando así 11 presentaciones, distribuidas en 4 días, recibiendo diariamente de 150 a 200 espectadores.

Cortesía El colectivo artístico ‘La cambamba’, en cada festival reúne a artistas locales, nacionales e intenacionales.

“En 2023, el Festival no tuvo un aporte de entidades públicas, sin embargo, pudo salir adelante tras ser financiado por los vecinos y los artistas que, de manera voluntaria, se sumaron a la parrilla del Festival. Logramos contar con un artista internacional, una agrupación nacional y cinco agrupaciones locales, ofreciendo así 7 presentaciones para la comunidad, distribuidas en 2 días, recibiendo 150 espectadores diarios”, anotó Acosta.

Desde sus inicios, el grupo ha contado con la participación activa de las madres de otras comunidades del Atlántico, quienes colaboran en las funciones y apoyan la iniciativa, fortaleciendo así los lazos familiares.

Así se proyectan

Nataly Acosta expresó que su objetivo es seguir expandiendo su alcance para ofrecer talleres y presentaciones en diferentes municipios del departamento, promoviendo el arte como una herramienta de transformación social.

Cortesía El show es ofrecido a las cinco localidades donde realizan sus entretenidas funciones.

“Visualizamos que una red articulada de estos espacios en el departamento del Atlántico no solo democratiza el acceso a la cultura, sino que también potenciará la colaboración entre gestores, artistas y comunidades, permitiendo intercambios que enriquecerán la oferta cultural y fortalecerán el tejido social. Además mi sueño es que con el tiempo llegue a funcionar solo, sin tener que estar presente”.

El Bolsillo, representa una muestra del talento local y del poder del arte callejero.