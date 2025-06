El turismo cultural y musical sigue como la apuesta del Gobierno del Cesar. El folclor vallenato nos ha dado identidad, ha sido el referente de Valledupar y la región ante al mundo; es por eso que el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata recoge y salvaguarda las historias, anécdotas, el talento y las notas de los juglares, acordeoneros, cantantes y músicos que componen el universo vallenato.

Después de un trabajo arduo de varios meses recolectando entrevistas, realizando la selección de material, preproducción y producción se lanzó: El Acordeón de Juancho, un documental que en 46 minutos con 44 segundos cuenta apartes de la historia del acordeonero Juancho Rois.

Esta apuesta audiovisual del Gobierno del Cesar demuestra el compromiso de salvaguardar la memoria de los protagonistas de nuestra música vallenata, de reconstruir la historia de los personajes que marcaron, con letras de oro, páginas gloriosas.

“Este documental nos permite escudriñar también, a través de las voces y testimonios de sus amigos, hermanos y compañeros de escenarios, a un Juancho humano, generoso, entrañable y noble. De esta forma, contando historias de nuestros músicos y reconstruyendo nuestra memoria musical avanzamos en la dirección correcta, en este propósito de preservar y promover la música tradicional vallenata. A esto le estamos apostando con la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, una obra que le entregaremos al mundo y donde todas las generaciones tendrán la gran oportunidad de conocer nuestro pasado musical y la evolución natural que ha tenido el género vallenato”, dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Económico del Cesar, José Francisco Sequeda, quien fue delegado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila para el lanzamiento de este documental.

Cortesía Gobernación del Cesar

La presentación oficial de El Acordeón de Juancho ocurrió este jueves 26 de junio, en el Parque de la Vida. La fecha coincide con que, en 1978, Juancho y Diomedes Díaz lanzaron el trabajo musical La Locura.

Juancho el prodigio

Juan Humberto Rois fue un prodigio de la música, así lo definen sus familiares: ¿Cómo aprendió a ejecutar Juancho Rois el acordeón? En el documental te lo contamos o, mejor, lo cuentan sus familiares.

El Acordeón de Juancho es una inmersión en el entorno familiar de ‘El Fuete’, es una conversación con sus amigos, con los conocedores del desarrollo musical y artístico de Juan Humberto Rois Zúñiga.

El maestro Juan Piña, Álvaro Álvarez, Isaac León Durán, Jaime Pérez Parody, los acordeoneros Julián Rojas, Israel Romero, El maestro Andrés ‘Turco’ Gil, Rolando Ochoa, ‘Tito’ Castilla, además de tíos, hermanos, su mamá, su padre, entre otros, hacen parte del documental.

“Todos los acordeoneros tienen algo del estilo de Juancho Rois. Los remates, las entradas, los desenlaces. Es que Juancho fue un acordeonero de avanzada”, dijo Rolando Ochoa, analizando las notas de Juan Humberto Rois, en uno de los apartes del documental.

Juancho Rois era un amante de la cocina, de la música caribeña, de las conversaciones con sus amigos, de los paseos de olla y de su inseparable acordeón.

Tomás Díaz, uno de los asistentes al lanzamiento del documental, al finalizar expresó su alegría: “Estoy muy contento que se exalte la memoria del gran juglar Juancho Rois, un hombre innovador”.

‘El Fuete’ se inmortalizó a través de sus notas y en La Casa del Vallenato preservamos su legado, para que las nuevas generaciones conozcan de un hombre que nació en un rincón del sur de La Guajira, San Juan del Cesar, y que con estilo se perpetuo en el folclor colombiano.

“Me parece muy bien que hagan esto, sobre todo reviviendo esas figuras, porque el vallenato tiene un problema, y es que, cuando el músico alcanza cierta edad lo van excluyendo. Entonces, ahora Juancho estará en todas las redes lo que le hace muy bien al nombre de Juan Humberto Rois”, explicó Jaime Pérez Parody.

Cortesía Gobernación del Cesar Lanzamiento del documental ‘El Acordeón de Juancho’.

El Acordeón de Juancho es el relato de la vida musical de un hombre que hizo pareja con grandes de la música, como Juan Piña, Elías Rosado, Jorge Oñate y Diomedes Díaz. Un acordeonero que treinta años después de su muerte sigue siendo referente para las nuevas generaciones musicales.

“No me cabe la alegría en el pecho, una gratitud enorme. Que sentimiento me ha generado este documental, ver una parte distinta desde el punto de vista de sus amigos, para así poderme hacer un mejor retrato de mi padre. De verdad que no me caben las palabras de la emoción. Es muy lindo. Gracias a la Gobernación del Cesar”, dijo Juan Humberto Rois Dereix, hijo de Juancho.

El evento de lanzamiento incluyó una intervención teatral de Maderos Teatros y una presentación musical del acordeonero Julián Rojas, haciendo un despliegue, con su acordeón, de los pases musicales que caracterizaron a Juancho.