La reconocida presentadora de televisión Jessica Cediel preocupó este jueves a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram al publicar en sus ‘historias’ una fotografía de ella acostada en una camilla de una clínica, acompañada de un mensaje alarmante sobre su estado de salud.

“Ay, vida linda... gracias por recordarnos que somos tan frágiles. Cuando uno tiene unos ‘planes’, pero el universo tiene otros”, escribió Cediel.

En otra ‘historia’ compartió una fotografía de su madre haciéndole compañía en la habitación de la clínica.

“Larga vida a las madres por su amor incondicional. Gracias, mamita, por estar ahí conmigo siempre. Ver tus ojitos llorando por mí me hizo agradecer aún más tu presencia en mi vida. Sé que desde que nací te he dado mucha batalla y sé que estoy viva gracias a Dios y a tus innumerables esfuerzos y sacrificios. Te amo, madre mía de mi corazón. Que Dios te proteja siempre. Te amo”, expresó Jessica.

Ante esto, sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad, deseándole que pudiera superar lo más pronto posible el problema de salud que estaba enfrentando.

Instagram Jesica Cediel

Por fortuna, este viernes la presentadora reapareció en su cuenta de Instagram informando que ya estaba de vuelta en su hogar y gozando de buena salud.

“Volví con salud y con vida”, anunció Jessica Cediel en un video, notablemente feliz.

Además, contó a sus seguidores la razón por la que tuvo que acudir a un centro médico: “Imagínense que se me juntaron dos cuadros: un cuadro gastrointestinal y uno de movilidad en la espalda”.

“El lunes comencé con una inflamación abdominal que me tenía el estómago muy distendido y con mucho dolor, casi no podía ni respirar, y el miércoles me tocó salir corriendo para la clínica porque no aguantaba el dolor. Y segundo: estaba haciendo una actividad en la mañana y me pasó algo en la columna, me quedé quieta, no podía moverme, me tiré al piso y llamé a mi mamá como pude”, explicó.

Jessica Cediel detalló que en la clínica le hicieron varios exámenes médico “y gracias a Dios todo físicamente salió bien”. Mientras que en la espalda lo que le ocurrió fue “un latigazo muscular”, que ya fue superado.