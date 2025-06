Luego de casi una década de relación sentimental, el futbolista guajiro Luis Fernando Díaz Marulanda, estrella del Liverpool FC y de la Selección Colombia, contraerá matrimonio este sábado con Geraldine Ponce, la madre de sus hijas Roma y Charlotte.

La boda que será celebrada durante dos días, promete ser una de las más sonadas y recordadas en el país, pues tendrá invitados de lujo, cantantes reconocidos, una recepción elegante y detalles por todo lo alto.

La ceremonia religiosa se cumplirá en la Parroquia Inmaculada Concepción a partir de las 6:30 p.m., un templo que generalmente es escogido por las reinas del Carnaval para llegar el altar. Esta vez no se trata de un integrante de la monarquía carnavalera el que dé el sí definitivo, sino de Lucho Díaz, el rey de la tricolor, y uno de los personajes más queridos por todos los colombianos.

Lucho que acaba de salir campeón de la Premier League, y de anotarle un golazo a la selección de Argentina, en el empate 1-1 en Buenos Aires, escogió la capital del Atlántico para contraer nupcias con su amada, debido a que fue aquí donde se hizo futbolista profesional desde 2016, tras ser firmado por el Barranquilla FC. Posteriormente jugaría entre 2017 a 2019 en Junior, club que se convirtió en su trampolín al fútbol europeo.

Gera Ponce, ha sido su fiel compañera, la que lo ha respaldado y que incluso en los momentos más difíciles de su carrera lo ha llenado de ánimo. Desde 2016, han compartido una vida de crecimiento en familia, un amor incondicional que hizo que el atacante le pidiera matrimonio hace dos años.

Invitados de lujo

Varios compañeros del Liverpool, la Selección Colombia y de su paso por Junior estarán acompañando a Díaz durante su enlace matrimonial. EL HERALDO conoció que entre la lista de invitados se encuentra la tropa sudamericana de los Reds, integrada por el uruguayo Darwin Núñez, el argentino Alexis Mac Allister y el brasileño Allison Becker, quienes se esperan arriben en las próximas horas a la ciudad.

También los novios le extendieron la invitación a algunos jugadores que compartieron con Lucho en el reciente partido de eliminatorias, como Willer Ditta, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, así como de los ex Junior Sebastián Viera y Jarlan Barrera, aprovechando el periodo de vacaciones que muchos de los futbolistas disfrutan por esta época. Influencers como Luisa Fernanda W y La Suprema, también integran la lista de invitados.

Curiosidades de la boda

La planeación de la boda corre por cuenta de Casa de Novias, estableciendo una estricta logística para la fiesta. Se conoció que no se admitirán niños, con el fin de que los invitados disfruten al máximo la experiencia. Hay un equipo de seguridad y transporte a disposición de los invitados. El código de vestimenta para mujeres es vestido largo unicolor y para los caballeros traje negro, corbatín y zapatos del mismo color.

Tomada de Instagram Hace dos años Luis Díaz le pidió matrimonio a Geraldine Ponce, con quien tiene dos hijas.

Sobre los regalos, la pareja tomó una gran decisión. “En este día tan especial, queremos que nuestro amor también signifique esperanza para muchos niños. En lugar de obsequios, te invitamos a hacer una donación a la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza, un sueño que nació en 2019 con la misión de transformar vidas a través del deporte y la educación en Barrancas, La Guajira”.

Vallenato y champeta

Esta casa editorial conoció que la recepción se cumplirá a las 8:00 p. m. en el salón de eventos de un prestigioso hotel ubicado en el norte de Barranquilla y que estaría amenizada por el cantante de música vallenata Elder Dayán Díaz, heredero musical del fallecido Diomedes Díaz y también los gemelos fantásticos de la champeta, los cartageneros Criss & Ronny.

El After Party se cumplirá el domingo a partir de la 1:00 p. m. en una casa de evento campestre ubicada en las afueras de Barranquilla. “La celebración no termina, queremos extender este momento tan especial y compartir con ustedes un After lleno de buena música, buena vibra y la mejor compañía. Estás cordialmente invitado a seguir celebrando con nosotros”, se lee en la segunda tarjeta de invitación.

Bautizaron a Charlotte

Durante la mañana de este jueves la pareja bautizó a su hija Charlotte. La ceremonia se cumplió en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús.

Vestido de camisa de lino azul celeste y pantalón blanco, llegó Lucho al bautizo, así lo compartió su padre, Mane Díaz, quien es muy activo en sus redes sociales, espacio en el que compartió algunas imágenes del acto religioso.