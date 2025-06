La actriz canadiense Evangeline Lilly, reconocida por sus papeles en la serie ‘Lost’ y en el universo cinematográfico de ‘Ant-Man’, reveló que recientemente sufrió un accidente mientras se encontraba en una playa, donde perdió el conocimiento y cayó de frente contra una roca. La artista compartió en redes sociales imágenes en las que se le ve con el rostro ensangrentado y visiblemente golpeado, además de un diente fuera de lugar.

El incidente ocurrió durante un paseo, cuando Lilly, según narró, se desmayó repentinamente. “Me desmayé en la playa. Y caí de bruces contra una roca”, escribió en su cuenta de Instagram, donde también enlazó un extenso relato publicado en un sitio web personal. Allí ofreció detalles sobre lo sucedido y reflexionó sobre su salud física, emocional y espiritual.

Lilly fue trasladada a un hospital tras el accidente, donde le realizaron varios exámenes médicos con el fin de determinar la causa de la pérdida de conciencia. “Me revisaron el corazón. Fuerte como un buey. Me revisaron el azúcar. Normal. Me revisaron el hierro. Excelente. Revisaron y revisaron. Pronto el doctor me devolvió la sonrisa irónica”, relató la intérprete.

Según explicó, los desmayos no son un hecho nuevo en su vida. Desde la infancia ha experimentado episodios similares, en los que entra en un estado de “ausencia” o desconexión momentánea. Aunque en el pasado los médicos consideraron diagnósticos como epilepsia o hipoglucemia, ninguno fue confirmado con certeza. Con el paso del tiempo, los exámenes clínicos han descartado ambas hipótesis.

Redes sociales

Más allá de las posibles causas físicas, Lilly planteó una interpretación personal del fenómeno. “He llegado a creer que este ‘desenganche’ se debe a que mi pequeña alma ha alcanzado el límite de lo que siente que puede afrontar en esta vida y ‘abandona el edificio’, por así decirlo”, escribió. La actriz describió que, tras el accidente, recuperó la consciencia con la boca y nariz llenas de sangre, sintiendo el diente desalineado y con dificultad para respirar.

Pese a la crudeza del momento, Lilly se expresó con serenidad y cierto alivio. “Fue solo una pequeña pausa para el té. Unas mini vacaciones. No me fui para siempre. Solo un alivio temporal”, dijo en su texto, donde también reconoció que se sintió agradecida por haber perdido el conocimiento. “Necesitaba un reinicio”, reflexionó.

Instagram: @evangelinelillyofficial

En su publicación, Lilly indicó que ha atravesado meses difíciles, marcados por desafíos personales. El accidente, según contó, la obligó a frenar el ritmo de su vida y reevaluar sus prioridades. “Mi desmayo y las lesiones resultantes me obligaron a dejarlo todo. Me vi obligada a la quietud. De ahí surgió una profunda alegría, paz y claridad”, escribió.

Además, mencionó la preocupación que suele sentir su pareja cuando ocurren estos episodios. En esta ocasión, aunque él no estaba presente durante el accidente, la acompañó mientras se dirigían al hospital y, según Lilly, la vigilaba atentamente para asegurarse de que siguiera respirando.

La actriz cerró su relato hablando sobre el valor que, a veces, puede encontrarse en las situaciones más difíciles. “Puede parecer una locura ver mi cara y mi diente roto, pero me siento muy agradecida de haber perdido el conocimiento”, concluyó.