Inicio, nudo y desenlace. Esto ocurrió en la mente de Camilo Escalante al momento de crear una hamburguesa que le gustara a los comensales durante la semana del Burger Máster 2025.

Escalante es un médico de profesión y emprendedor por vocación, que se coronó en la ciudad de Barranquilla como el ganador de este evento gastronómico, que es uno de los más importantes de Colombia.

Legendario Burger trabajó durante siete días sin parar, para poder obtener este increíble resultado. Pero eso no es todo, Camilo se tomó el trabajo de realizar una encuesta con la primera hamburguesa que preparó, al inicio tenía pollo desmechado con tocineta, pero el 80 % de la calificación arrojaba que no era del agrado de los comensales.

“La calificación era del 1 al 10, entonces la mayoría de los conceptos eran bajos, y yo creo que los que me calificaron con 7.5, eran conocidos míos y amigos”, contó entre risas.

Esta victoria solo es el resultado de la experiencia de cinco años de participación en el Burger Máster, este año es la segunda vez que Legendario Burger es escogido como el favorito entre varias opciones.

Del pollo a la birria de cerdo

El camino de Escalante hacia la victoria no fue fácil. Enfrentó desafíos como el intenso nivel de competencia y la presión de agradar a quienes degustaba su hamburguesa. Sin embargo, su creatividad lo llevó a crear un plato que enamoró el paladar de todos. “Cuando vimos esas encuestas, que nos fue súper mal, fue donde le dije a mi equipo de trabajo que en vez de pollo, utilizáramos cerdo, era el mismo adobo, pero quizá el pollo no fue la combinación perfecta. Le apostamos a un pan de papa, carne angus, queso gouda ahumado, miel de ron y picante, birria de cerdo, entre otros”, contó Escalante.

Luego de cambiar el pollo por birria de cerdo, tuvieron que eliminar la tocineta para que pudiera entrar en el presupuesto, y aunque no fue fácil, Camilo y su personal pudieron cumplir con la meta.“Ellos no querían que yo eliminara la tocineta, pero entonces debíamos hacer que todo quedara bien y dentro del presupuesto, porque en la primera edición que participamos en el 2019, tuvimos muchas pérdidas debido a la inexperiencia”, anotó.

Una semana increíble

Durante la semana de concurso, Camilo y su equipo se comprometieron al 100 %, pues diario solo dedicaba tres horas a dormir, teniendo en cuenta que la aceptación del producto era muy buena y que las filas eran demasiado largas, por lo que todo debía estar listo con anticipación.

“El trabajo si fue duro, creo que este fue más complicado que la primera vez que nos ganamos el Burger Máster, pero todos nos sentimos felices y dichosos con esta victoria. Además, la competencia también estaba fuerte, Topping Burger venía de ganar el Burger anterior, pero nosotros confiábamos en nuestra propuesta. Y entregábamos la ‘Aquiles Burger’ en una cajita que decía: ‘hasta el final con esta Burger’, ese fue nuestro lema”.

Y nada fue impedimento para que cada día salieran las hamburguesas de la cocina. “El último día no teníamos luz y no pudimos solucionar el problema, porque era un daño en todo el sector. Lo que nos sorprendió es que a la gente no le importó”.

El cuadro de honor en Barranquilla lo completa Camacho’s, Barbecue Garage, Tooping Burguers y La Duquesa Burguer Grill. Hubo mención especial para Coliseo Burguer Stadium.