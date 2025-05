La cantante Cassie Ventura, principal víctima en el juicio por tráfico sexual contra el rapero Sean Combs, conocido como Diddy, describió este martes en el tribunal las brutales palizas del artista que le dejaban “hematomas por todo el cuerpo” y que sucedían “con mucha frecuencia”.

“Me abusaba físicamente. Me tiraba cosas, me daba patadas, me arrastraba por el suelo y me daba pisotones en la cabeza”, contó Ventura a las preguntas de la fiscal Maurene Comey en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

Según la cantante de R&B, estas agresiones a menudo le dejaban los ojos negros, hematomas o morados por todo su cuerpo, además de los labios rotos.

La artista, que ahora tiene 38 años y está embarazada de ocho meses y medio, hizo constantes pausas para beber agua y coger aire en la primera parte de su testimonio.

Una de las principales pruebas de la Fiscalía en este caso es el video en el que Combs aparece golpeando brutalmente a Cassie en el pasillo de un hotel de Los Ángeles.

La mujer contó hoy que, ese día, ambos estaban teniendo relaciones con un trabajador sexual en la habitación de su hotel, en una práctica habitual que Combs llamaba ‘freak off’.

Las fiscales han calificado estos ‘freak offs’ como episodios sexuales orquestados por el rapero y no consentidos entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos.

Ventura también contó que Combs la introdujo en estas prácticas durante el primer año de su relación sentimental, que comenzó en 2006: “Me propuso hacer ‘voyeurismo’, es decir, que él mirara mientras yo tenía relaciones con otros hombres”, explicó.

En un principio, subrayó, aceptó unirse a los ‘freak offs’ porque estaba “muy enamorada” y quería complacerlo.

Combs, que permanece detenido en una prisión de Brooklyn desde septiembre, enfrenta cargos por conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer proxenetismo.

Además de Diddy, que hoy vestía un jersey gris, acudió a la corte el marido de Cassie, Alex Fine, al que el juez ha permitido escuchar como parte del testimonio de su pareja.