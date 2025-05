Isabel Allende, una de las plumas latinoamericanas más importantes de las últimas décadas, estrenará su más reciente novela ‘Mi nombre es Emilia del Valle’ el próximo 20 de mayo.

El libro de la escritora de habla hispana más traducida y vendida del mundo llegará a las librerías de España, Latinoamérica y Estados Unidos de forma simultánea y en todos los formatos.

Esta es una historia de amor y de guerra, de descubrimiento y redención, protagonizada por una mujer que, enfrentada a los mayores desafíos, sobrevive y se reinventa. Emilia del Valle es desde ya un personaje inolvidable del universo más fértil de Isabel Allende, la saga Del Valle, que empezó con su obra maestra La casa de los espíritus y continuó con Hija de la fortuna y Retrato en sepia.

El empeño de Isabel Allende en retratar el pasado y el presente de América Latina, juzgar el poder y sus desmanes,condenar la violencia institucional y dar voz a los silenciados y a los exiliados ha vertebrado una obra marcada por la denuncia y el activismo en favor de los desheredados y de las mujeres que en todo el mundo sufren los ataques del patriarcado y, muy particularmente, se ha ocupado de visibilizar a las mujeres indígenas.

En Mi nombre es Emilia del Valle retrata con un realismo crudo y devastador el horror de la guerra civil chilena en 1891, que comenzó cuando el presidente José Manuel Balmaceda ordenó en el mes de febrero la inmediata clausura del Congreso Nacional. La guerra, que involucraría a todo el tejido social, duraría seis largos meses y tendría en su haber masacres como las de Concón y Lo Cañas.

Plaza y Janes/Cortesía

La historia

San Francisco, 1866. Molly Walsh, una monja irlandesa, se queda embarazada sin que el padre de la futura niña, un aristócrata chileno, quiera saber nada del asunto. Aun así, la niña llevará el apellido paterno, Del Valle, muestra inicial del empeño que Molly pondrá durante toda su vida en que su hija acceda a la herencia que le pertenece.

Emilia del Valle crecerá junto a los cuidados de su madre y de su cariñoso padrastro, Francisco Claro, un mestizo de Chihuahua que ejerce como director y maestro de una modesta escuela. La niña se convertirá en una joven brillante y de gran personalidad, autónoma y tan independien­te que desafiará todas las normas sociales de su tiempo.

Con veintitrés años, logrará ser columnista del Daily Examiner, siempre oculta tras su falsa identidad. Allí conocerá a su compañero Eric Whelan, un reputado periodista y cronista de guerra. Tiempo después, se presentará la oportunidad de viajar como corresponsal a la guerra civil que sufre Chile. Y junto a Whelan cubrirá un cruento conflicto entre el presidente Balmaceda y el congreso rebelde, y asistirá a la quiebra de una nación al borde del abismo.

Sus reportajes la situarán en el centro de la guerra, soportando situaciones de terrible violencia en el campo de batalla, en el hospital de sangre y en la cárcel, donde varias veces se deba­tirá entre la vida y la muerte.

Al tiempo, vivirá —y sufrirá— el amor, explorará sus vínculos con la familia Del Valle y conocerá al fin a su padre, más para satisfacer el deseo de su madre que por curiosidad propia. Pero en Chile no todo es guerra: hay bosques, lagos y volca­nes, hay una tierra donde no llega el horror de la batalla. Un lugar donde, tal vez, la mujer que ahora es acabe descubrien­do no solo su destino sino su propia identidad.

