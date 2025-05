La actriz Mikey Madison, reciente ganadora del Óscar por su papel en Anora, y Kirsten Dunst, reconocida por su trabajo en películas como Melancholia y The Power of the Dog, compartirán pantalla en Reptilia, un nuevo thriller dirigido por el colombiano Alejandro Landes Echavarría, adelantó el medio especializado Variety.

El filme explorará un territorio tan extraño como fascinante: el comercio ilegal de animales exóticos en el húmedo y peligroso sur de Florida.

Descrita como una historia seductora y oscura, Reptilia seguirá a una higienista dental que cae bajo el hechizo de una misteriosa sirena, lo que la arrastra hacia un inframundo lleno de peligros, secretos y criaturas salvajes.

La película promete mezclar lo fantástico con lo real, en un entorno cargado de tensión y simbolismo, una marca ya característica del cine de Landes Echavarría.

El guion fue escrito por el mismo director junto a Duke Merriman. La producción está a cargo de Imperative Entertainment, Pastel y AF Films, además del propio Landes Echavarría bajo su sello A Stela Cine. Black Bear se encargará de la financiación. Mientras tanto, la distribución en Estados Unidos será gestionada por UTA Independent Film Group y 30West, y los derechos internacionales se presentarán a compradores en el mercado de Cannes a través de Charades. El rodaje comenzará este otoño.

Para Mikey Madison, esta será una continuación de su ascendente carrera tras su aplaudido protagónico en Anora. La actriz también ha participado en Scream 5, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, y en la serie Better Things de FX.

Por su parte, Dunst continúa consolidando una carrera versátil y aclamada. Ganó el premio a mejor actriz en Cannes por Melancholia, fue nominada al Óscar por The Power of the Dog, y ha sido parte de clásicos contemporáneos como The Virgin Suicides, Marie Antoinette y Spider-Man. Entre sus próximos proyectos están Roofman de Derek Cianfrance, junto a Channing Tatum, y The Entertainment System Is Down, de Ruben Östlund.

¿Quién es Alejandro Landes?

Alejandro Landes Echavarría es uno de los nombres más singulares del cine latinoamericano actual. Nacido en Brasil y criado en Colombia y Ecuador, ha construido una filmografía arriesgada y cargada de intensidad visual. Su película más reconocida, Monos (2019), un thriller psicológico sobre un grupo de niños guerrilleros, se estrenó en Sundance y fue premiada en festivales como el BFI de Londres. Además, representó a Colombia en los Premios Óscar en la categoría de mejor película internacional.

Antes de eso, Landes Echavarría dirigió Porfirio (2011), que debutó en la Quincena de Realizadores de Cannes, y el documental Cocalero (2007), presentado en Sundance, donde abordó la campaña presidencial de Evo Morales en Bolivia. Con Reptilia, el director continúa su exploración de mundos extremos, humanos en el límite y paisajes que parecen alucinaciones.

