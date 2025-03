La actriz ganadora del Óscar Mikey Madison será la anfitriona de la nueva emisión de Saturday Night Live en su histórica temporada 50, este sábado 29 de marzo, que podrá disfrutarse a través de Universal Comedy, completamente en vivo. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

El 2 de marzo, Mikey Madison se convirtió en una de las actrices más jóvenes en ganar el Óscar. Con tan sólo 25 años, la talentosa intérprete venció a una de las grandes favoritas, Demi Moore, y se quedó con la preciada estatuilla dorada que brinda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Su trabajo en Anora, la aclamada película de Sean Baker que obtuvo nada menos que cinco premios Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, también le valió el BAFTA y numerosos galardones de la crítica.

Antes de su ascenso al estrellato con el personaje de Anora “Ani” Mikheeva, Madison había brindado grandes actuaciones en Scream y en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Luego de haber visto ambas producciones, Sean Baker la eligió para el protagónico del largometraje más premiado del año.

Asimismo, en la serie Better Things Madison también demostró que tiene buen manejo de la comedia, lo que seguramente la convierta en una excelente anfitriona en su debut en Saturday Night Live.

Tras su victoria en los Óscar, la actriz aseguró que está evaluando los próximos pasos en su carrera cuidadosamente, pero que uno de sus sueños es seguir trabajando con autores con inconfundible impronta, como el caso de Tarantino y Baker.

Por otro lado, el exitoso músico country Morgan Wallen se presentará por segunda vez en Saturday Night Live. El artista oriundo de Tennessee ya había sido musical guest en diciembre de 2020, mucho antes de su gran explosión en los charts gracias a su disco de 2023, Once Thing at a Time, y a hits como “Last Night”, la canción que permaneció en la cima del ranking de Billboard Hot 100 por 16 semanas.

Los fanáticos del cantante seguramente aguarden con ansias su presentación en Saturday Night Live, ya que el 16 de mayo el músico editará su nuevo disco, I’m the Problem, y posiblemente interprete de manera anticipada los singles de su cuarto trabajo discográfico.

Universal+ transmite la nueva temporada de Saturday Night Live en exclusiva para Latinoamérica completamente en vivo a través de Universal Comedy. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.