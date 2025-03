El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), en su edición número 64, en el marco de la 41.ª edición de los Premios India Catalina, rendirá homenaje a Manolo Cardona con el “Premio a la Trayectoria Internacional”.

Este galardón, reconoce la destacada carrera internacional de talentos nacionales en la industria audiovisual. Para Manolo Cardona, este reconocimiento tiene un valor especial.

“Es muy significativo porque, aunque he trabajado en muchos proyectos en Colombia, gran parte de mi carrera la he desarrollado en el exterior, siempre llevando la bandera de Colombia en alto. Es algo que llevo en el alma, en mi mente y en mi trabajo. Cada vez que asumo un nuevo proyecto fuera del país, siento que no solo represento mi labor, sino también a Colombia”, afirmó.

Este prestigioso galardón ha sido entregado en ediciones anteriores a figuras como Angie Cepeda y Juana Acosta, consolidándose como una distinción emblemática para aquellos artistas colombianos que han proyectado su talento a nivel internacional y han contribuido a posicionar el nombre del país en la industria audiovisual global.

“A lo largo de mi carrera, he tenido la fortuna de participar en diversos proyectos que han marcado diferentes momentos y planes en mi trayectoria. Sin duda, el primero en Colombia que tuvo repercusiones internacionales fue ¿Por qué diablos? (1999), donde interpreté el personaje de Juan Diablo. Posteriormente, El cartel de los sapos (2008) consolidó aún más mi proyección en el ámbito internacional”.

En el cine tuvo la oportunidad de formar parte de grandes producciones. Contracorriente y Rosario Tijeras fueron películas que leotorgaron importantes reconocimientos en festivales, mientras que Un chihuahua en Beverly Hill, una producción de Disney, alcanzó el número uno en la taquilla mundial.

“Uno de los proyectos más significativos fue El rey de todo el mundo (2021), la última película del maestro Carlos Saura, donde tuve el honor de trabajar bajo su dirección y con la magistral fotografía de Vittorio Storaro, reconocido por su trabajo en Apocalypse Now. “A lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de colaborar en producciones de cine y televisión en Europa y Estados Unidos, trabajando con actores, directores y productores de renombre. Cada uno de estos proyectos ha contribuido a fortalecer mi credibilidad y presencia en la industria internacional, no solo como actor, sino también en mi faceta como productor y director”, cuenta el actor.

El fenómeno de Medusa en Netflix

“Medusa” generó una gran expectativa, pero nunca imaginé el impacto que tendría a nivel mundial. Mi mayor deseo era que nos vieran en Colombia y que la serie funcionara bien en el país. Sin embargo, de repente nos encontramos con que se convirtió en la serie más vista del mundo en la plataforma más importante del streaming: Netflix. Para Colombia, esto representa un hito histórico, ya que es la primera vez que una producción nacional alcanza este nivel de éxito global, no solo en el segmento de habla no inglesa, sino en todos los idiomas. Esto nos ayuda a seguir posicionando a Colombia en el mapa del entretenimiento internacional, despertando mayor interés y demanda por nuestras producciones. Me llena de orgullo haber aportado mi granito de arena en este camino y seguir representando a mi país con cada proyecto en mi trayectoria.”

Más allá de la actuación

“Además de mi trabajo como actor, ya he dado un paso importante en la dirección. Mi ópera prima fue Uno para morir, un thriller psicológico original para plataformas digitales. La película cuenta con un elenco internacional increíble, incluyendo a Maribel Verdú y Adriana Paz, quien recientemente fue galardonada en Cannes. Dirigir ha sido un reto emocionante, pues me permite explorar nuevas facetas del cine y contar historias desde una perspectiva diferente. Actualmente, estoy desarrollando varios proyectos que me apasionan y espero poder compartirlos pronto”.

Para Cardona, este reconocimiento, Trayectoria Internacional, cobra aún más importancia por ser otorgado en el marco del Festival de Cine de Cartagena. Agrega: “Me llena de orgullo y alegría, porque simboliza muchos años de esfuerzo y una trayectoria extensa. Que este homenaje se me otorgue en mi país, en Cartagena, lo hace aún más especial, porque es un reconocimiento desde casa”.