El amor a veces es complicado, pero cuando se mezcla con tatuajes, pasados dolorosos y diferencias irreconciliables, el resultado puede ser explosivo. Así es ‘Almas marcadas’, la nueva película basada en la exitosa novela ‘Rule’ de Jay Crownover, que llega a los cines este 27 de marzo.

Lea El Día Internacional del Teatro se celebra en La estación de los sueños y La cigarra pensarte

Con un elenco encabezado por Chase Stokes, Sydney Taylor y Alexander Ludwig, la cinta promete una montaña rusa de emociones entre el drama, la pasión y la rebeldía.

La trama sigue a Shaw (Taylor), una estudiante de medicina de familia adinerada, que lleva años enamorada en secreto de Rule (Stokes), un tatuador rebelde y problemático que nunca la ha visto de esa manera. Sin embargo, tras una noche descontrolada, ambos deben enfrentarse a sentimientos reprimidos mientras lidian con el dolor del pasado, las presiones familiares y el miedo al compromiso.

Aquí Escultura de la palenquera: mezcla de tecnología, cultura y arte

La diferencia entre ambos es clara: mientras Shaw busca estabilidad y aprobación, Rule se oculta tras una coraza de independencia y caos, todavía marcado por la muerte de su hermano gemelo, Remy. Pero el amor no entiende de clases sociales ni de estilos de vida. ¿Podrán superar sus miedos y diferencias para estar juntos?

Elenco y personajes que marcan la historia

Uno de los grandes atractivos de Almas marcadas es su elenco. Chase Stokes, conocido por Outer Banks, interpreta a Rule, un personaje que, según el actor, lo atrapó desde el primer momento. “Rule está destrozado y ha pasado por muchas cosas”, afirma Stokes. “Cuando pierdes a alguien tan cercano, sientes que una parte de ti se ha ido con él”.

Más Creadores de ‘Adolescencia’, popular serie de Netflix, revelaron si se inspiraron en un caso real

Por su parte, Sydney Taylor hace su debut en la pantalla grande como Shaw, una joven con carácter fuerte pero atrapada entre su amor por Rule y las expectativas de su familia. “Es una pequeña dinamita, autosuficiente y muy testaruda”, comenta la actriz sobre su personaje.

Diamonds Films Colombia/Cortesía

El reparto se completa con Alexander Ludwig en el papel de Rome, el hermano mayor de Rule, un exsoldado que trata de ser la voz de la razón en medio del caos. Además, actores como Natalie Alyn Lind, Ella Balinska, Evan Mock y Matthew Noszka aportan frescura y diversidad al universo de Almas marcadas.

También El cineasta palestino ganador del Óscar dice que el ataque de colonos buscaba matarle

Un rodaje lleno de química y aprendizaje

La película, dirigida por Nick Cassavetes (El diario de una pasión), fue filmada en Bulgaria, donde el elenco no solo trabajó en sus personajes, sino que también se convirtió en una verdadera familia. “Sinceramente, lo mejor de esta película han sido los momentos de relación que tuvimos. Era como un campamento de verano”, confiesa Alexander Ludwig.

Para Stokes, la preparación fue intensa, ya que su personaje requería múltiples tatuajes que llevaban horas en maquillaje cada mañana. Además, los actores que interpretan a tatuadores recibieron una “capacitación en tatuajes” para hacer sus escenas más creíbles. “Adam (Abbou), quien interpreta a Jasper, incluso se hizo un tatuaje real durante el rodaje”, revela Stokes entre risas.

Aquí Gérard Depardieu niega las acusaciones de agresión sexual y asegura que no es un “sobón”

Almas marcadas no es solo una historia de amor, también toca temas como el duelo, la autoaceptación y la lucha contra las expectativas impuestas. La productora Jennifer Gibgot, quien también trabajó en la saga After, considera que la película tiene un atractivo universal: “Los jóvenes quieren ver relaciones reales, con personajes que no sean perfectos, pero que intentan encontrar su camino. Eso es lo que hace que Almas marcadas sea tan especial”.

Con una banda sonora envolvente, una estética vibrante y un romance que desafía las reglas, Almas marcadas tiene todo para convertirse en la próxima obsesión del público joven. “Sabes que este no es el final del camino para estos chicos”, adelanta Stokes, dejando abierta la posibilidad de una secuela.