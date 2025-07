Sabor Caribe. Colores únicos a una historia grisácea. Eso es lo que le aporta Barranquilla a la nueva serie de Disney+, El clan Olimpia, que estrena este miércoles en la plataforma de streaming, según explicó el actor Juan Pablo Raba a EL HERALDO.

“Barranquilla le da el sabor Caribe a El clan Olimpia”, detalló el intérprete quien le da vida a Marcos, un personaje que es clave en la vida de Olimpia en una historia que está basada en la vida real y que ocurrió en La Arenosa en los años 90.

“Me pareció muy interesante que estuviera basada en hechos reales y que la protagonista de la serie, fuera la hija de la persona de la vida real. Eso creo que es sumamente interesante”, comentó Raba.

Aquí, conoceremos la historia de Olimpia, a quien su vida da un giro radical cuando a su marido le diagnostican cáncer. Decidida a mantener a su familia a flote, comienza vendiendo hachís en su barrio. Con el objetivo de llevar a su marido a una clínica en Estados Unidos, se adentra en el tráfico de cocaína para lograrlo.

Dirigida por Gracia Querejeta, Violeta Salama y Claudia Pedraza, con la producción creativa de Gerardo Herrero, la producción cuenta con 6 capítulos y se rodó en Barranquilla en septiembre de 2024, como lo contó en su momento esta casa editorial. Además, la serie es protagonizada por Zaida Romero, quien es hija de la mujer a la que le ocurrió esta historia.

Disney+

Marcos, su intermediario

En medio de toda esa búsqueda por adentrarse en este mundo, Olimpia conoce a Marcos, también llamado ‘Moreno’, quien termina siendo su intermediario. “No soy el malo, malo, como a veces normalmente me quieren para ese tipo de historias. Soy un tipo que trabaja como intermediario, que termina trabajando para ella”.

En ese sentido, Raba detalló que su personaje, quien en la vida real termina muriendo, se convierte en una figura paternal para la protagonista, ayudándole a allanar su camino.

“Es un tipo realmente que no le interesa ni tener territorio, ni ser un bandido. Es un tipo que conoce de esto y que de forma muy tranquila organiza a Olimpia para que sea ella la que se lleve las ganancias y la que hace los negocios. Marcos empieza a sentir empatía por esa chica y se conmueve un poco por su caso”.

No obstante, aunque es una historia dura, que puede pasarle a cualquier persona, no buscaron “hacer apología al delito”, especialmente en un país “tan golpeado por el narcotráfico”, pero es una historia que “está contada desde otro punto de vista, desde la gente que hacía negocios desde afuera. Se centra en ese ser humano de una España muy costumbrista, una comunidad llamada Los Mercheros, en donde tienen unas normas sociales muy estrictas, donde las mujeres no trabajan y eso creo que es un punto a favor para la serie. No es ‘metámonos en este negocio para tener carros y casas y ser los más chachos’. No, es ‘vamos a meternos en este negocio para poder alimentar a mis hijos’. Y si bien no quiero decir que estamos justificando el crimen de ninguna manera, son formas diferentes de ver una historia”.

Nicolas Sastoque/Disney+

Más producciones a Colombia

Por otro lado, que el tercer episodio, enteramente, suceda en Barranquilla supuso que la ciudad nuevamente fue escenario de grandes rodajes. Por eso para el actor eso es lo más importante más allá de la historia.

Para mí eso siempre ha sido lo más importante, y yo tengo este discurso desde Narcos. Y es que Narcos fue una serie que fue muy criticada en Colombia, por obvias razones, pero yo siempre digo a todo el mundo lo más importante fue que abrió la puerta a una producción internacional. Era la primera vez que una compañía como Netflix ponía mucho, mucho dinero en Colombia. Lo hicieron al principio con mucho miedo y terminaron fascinados, con el país, con los equipos de trabajo, y cada vez para mí es motivo de orgullo, porque he ido trabajando en producciones norteamericanas en Colombia, y cada vez hay más colombianos, no solamente el equipo técnico, sino también en las cabezas de equipo, es muy importante”.

