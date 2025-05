La actriz Paola Turbay, reconocida por su participación en producciones como ‘Mentiras perfectas’, ‘Las noches de Luciana’ y ‘Ana de Nadie’, entre otras, aseguró en diálogo con el estilista Franklin Ramos en su pódcast ‘Frankilízate’ que, contrario a lo que puedan pensar muchos de sus seguidores, perdió algunas oportunidades laborales por su belleza física.

Turbay explicó que en países latinos como Colombia o Venezuela la apariencia física abre puertas laborales, pero que en Estados Unidos es diferente.

“Tampoco les gustaba que fuera tan bonita. Eso es muy curioso porque a diferencia de Colombia o Venezuela, en donde la belleza es wow y en donde, obviamente, pues si es bonita, entonces pues, no sé, piensan que es un gancho a la hora de estar canaleando, la gente se engancha ahí, en Estados Unidos no les parecía tan real. Entonces, tuve que bajarle, o sea, un poquito. A veces, por ser bonita, no era algo que jugara a mi favor”, contó.

Paola Turbay habla sobre cómo fue trabajar con Marlon Moreno

En una entrevista con KienyKe, Paola Turbay confesó que siempre quiso trabajar con Marlon Moreno, por lo que el primer día de rodaje de ‘La venganza de Analía’, proyecto en el que ambos trabajan, ella sintió que pudo cumplir una de sus metas profesionales.

“Mi primer día en La venganza de Analía fue completamente con Marlon. No lo conocía personalmente, pero tenía muchas ganas de trabajar con él desde hace años”, comentó Turbay en entrevista con KienyKe.

Cuando empezaron a trabajar juntos se dieron cuenta de que tenían buena química laboral, aspecto importante en proyectos televisivos.

“Después de la tercera escena ya nos enganchamos y empezamos a construir una mega relación de pareja entre nuestros personajes”, recordó la actriz.

Se emocionaron con la relación que tenían sus personajes y eso se reflejó en pantalla. Turbay comprendió desde los primeros días que sus expectativas sobre Marlon Moreno, como colega y como persona, estaban más que superadas.

“Cada vez que hacíamos una escena decíamos: ‘esta pareja la va a sacar del estadio’. Creo que va a ser la pareja del año en la televisión”, sostuvo.

¿Cómo fue trabajar con Carolina Gómez?

Turbay también señaló cómo fue trabajar con Carolina Gómez, una de las protagonistas de ‘La venganza de Analía’, producción de ‘Caracol Televisión’.

“Es muy loco que piensen que hay tensión entre Carolina y yo, o entre Paula Andrea y yo, o entre alguna reina y yo, porque al final del día hemos ido heredando el título, nunca hemos estado enfrentadas.

Es algo muy loco dentro del inconsciente colectivo de la gente que piensa que nosotros por alguna razón tenemos que estar enfrentadas, de hecho, cuando salió Ana de Nadie y Ventino no decían que eran dos producciones enfrentadas, sino que era “duelo de reinas”, entonces nosotras nos sentíamos con la mega responsabilidad”, señaló.