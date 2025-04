El escenario está listo y las luces apuntan, una vez más, a la artista barranquillera. Y es que Shakira regresará al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para lo que promete ser una toma simbólica del programa durante todo mayo.

La primera parada será el martes 6, cuando se espera que la estrella cante su éxito Hips Don’t Lie para conmemorar los 20 años de este éxito que marcó su carrera global. El programa será emitido el jueves 8 de mayo.

La canción, un himno bailable que fusiona pop, cumbia y raíces colombianas, fue lanzada en 2005 como parte del álbum Oral Fixation, Vol. 2.

Con la colaboración del rapero haitiano Wyclef Jean, no tardó en escalar a lo más alto del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer número uno de Shakira en esa lista y marcando una nueva era para el pop latino en la escena anglosajona. Desde entonces, Hips Don’t Lie no ha perdido vigencia, sonando en fiestas, eventos deportivos y playlists del mundo entero.

Lea también: Las lágrimas de la viuda de Omar Geles en foro festivalero

Cabe recordar que en el célebre programa televisivo estuvo en 2023, donde debutó en vivo su explosiva BZRP Music Sessions #53 junto a Bizarrap, un performance que se volvió viral en minutos. Y en marzo de 2024, regresó para interpretar por primera vez en televisión Puntería, su sensual colaboración con Cardi B.

Ahora, la artista se prepara para tres nuevas apariciones en el programa, donde no solo hablará con Jimmy Fallon sobre el legado de Hips Don’t Lie y su más reciente álbum Las Mujeres Ya No Lloran, sino también sobre el inicio de su esperada gira mundial, cuyo tramo estadounidense arranca el 13 de mayo en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte.

“No puedo esperar a estar de vuelta justo antes de empezar mi gira por Norteamérica. Voy a cantar canciones que sé que les gustan. Preparen sus caderas”, dijo la barranquillera.

Además, de acuerdo con Billboard, se ha confirmado una interpretación especial de Antología, la balada con la que miles conocieron su talento vocal en los años 90, y que será emitida en el programa hacia finales de mes.

Lea también: Estas son las estrellas internacionales que se suman al Festival Vallenato

Con récords rotos y millones de boletos vendidos, Shakira se afianza como la artista pop latina más influyente del siglo XXI. Según Billboard, lideró el listado de las 50 Mejores Artistas Pop Latinas de todos los tiempos y encabezó la lista mensual de giras en febrero, recaudando más de 32 millones de dólares en entradas vendidas.