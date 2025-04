El juglar moderno Omar Geles en diferentes composiciones le dedicó canciones a su gran amor, Maren García, con quien además tuvo tres hijos: José Mario, Juan José e Isabella, quienes hoy siguen teniendo a su padre presente en cada instante de sus vidas a través de los hermosos recuerdos que les dejó.

Una de las tantas publicaciones que hizo Omar Geles en su Instagram se la dedicó a Maren, evocando la canción A blanco y Negro, que escribió para ella, y que inmortalizó con su voz Silvestre Dangond. “Asegúrame Jesús que después de mí no habrá otro que la bese, y te prometo que siempre voy a quererla hasta el día de mi muerte”. Y así lo considera esta mujer, que la amó hasta el día de su muerte, un sentimiento que ella llevará en su alma hasta el infinito.

Maren contó que su ausencia pesa mucho, y es que ha pasado casi un año de su deceso (murió el 21 de mayo de 2024). Para ella cada día que pasa en el calendario es difícil y desesperante. “En casa extrañamos a esa persona que era el alma de la familia, creo que a nuestro jugo le falta azúcar. Pienso que este será el último festival que disfrutaré, para mí esta celebración se acabó, porque él no está y era feliz con estas fiestas, eran las más esperadas”, dijo a EL HERALDO la viuda del compositor, mientras disfrutaba de la sombra de la terraza de su hogar.

Cortesía Desde la terraza de su casa Maren evoca a Omar.

Amaba los homenajes

También Maren refirió lo importante que era para el creador de ‘Los caminos de la vida’, que le hicieran un homenaje, le gustaba que reconocieran su trabajo porque esto hablaba bien de su talento. “Si él tuviera con nosotros, sería el hombre más feliz con su homenaje, él amaba que lo homenajearan, que lo entrevistaran y que resaltaran su trabajo. Él sabía que era grande, que su trabajo era uno de los más destacados. En su última presentación junto a Silvestre Dangond en El Campin de Bogotá, él observaba con emoción el espectáculo y decía que él podía lograr un evento de ese nivel., Me dijo Diomedes, Silvestre y yo. Yo soy grande, mi amor”, dijo Maren con voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.

Cada momento junto con el padre de sus tres hijos lo recuerda con amor, pero más aún los atesora en su corazón, asegurando que estarán en su alma por el resto de su vida, sobre todo por la grandeza y nobleza que tenía para todos y en especial para sus seres más queridos.

“Omar podía hacer lo que quería, fue acordeonero, cantante, compositor, productor, pero jamás criticó a sus colegas, al contrario, ayudaba, orientaba. Amaba ayudar, era un ser humano y si podía desprenderse de algo, lo hacía para ayudar a sus colegas”, expresó Maren.

Cortesía Isabella, José Juan y José Mario son los frutos del amor de la pareja.

Un hombre espiritual

El amor por Dios fue otra de las grandes facetas que compartió con sus seguidores este grande del folclor vallenato, algo que le inculcó a sus hijos, porque fue un multiplicador de la palabra de Dios. Siempre tuvo tiempo de calidad con sus herederos más pequeños porque con ellos convivía. Fueron una familia muy unida.

“Ellos saben que tuvieron un padre ejemplar, se sienten orgullosos de él, tienen lindos recuerdos y es lo que agradezco a Dios. La niña era su locura de amor, ellos recuerdan mucho un juego que él lo llamaba ‘Juguemos en el Bosque en familia’. José Mario se parece a su papá, tiene la personalidad, es inquieto y se destaca ejecutando el acordeón. José Juan es un niño noble, no da problemas y es obediente y tímido; también sacó la vena musical de su padre e Isabella tiene la personalidad de su padre”.

Maren asegura que el homenaje a realizar a Omar Geles será el mejor de la historia, y que toda la familia está emocionada, en especial ella, porque le ilusiona saber que el público valora lo grande que fue y que la imagen de su compañero de vida será una referencia para la música vallenata.

“Extraño todo de Omar, si tuviera la oportunidad de decirle algo en este momento, yo creo que no tendría nada que expresarle, yo le dije todo en vida, que era mi amor y quería envejecer junto a él. Omar amaba estar con su familia, eran sus verdaderos amigos. Citaba para jugar dominó y hasta premios entregaba. En la actualidad, su familia me ha respaldado mucho y esa bonita relación la mantendré por el bienestar de mis hijos. Yo siento que él presentía que se iba a morir, últimamente lo decía mucho. Al cumplir dos años de casados él escribió en Instagram el mensaje: ‘Cero y van 20, y los que me quedan son exactamente los que voy a pasar a tu lado’”, concluyó Maren García, quien se prepara con Dios en su corazón para lo que será el homenaje a Omar Geles en el Festival Vallenato, del 30 de abril al 3 de mayo.