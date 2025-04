“Soy una mujer profesional de 46 años, barranquillera, ingeniera industrial con una maestría en mi carrera y un doctorado en Administración”. Es así como se presenta Gloria Naranjo Africano, proyectando seguridad.

Gloria, quien también es directora del Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación de la Universidad Simón Bolívar, MacondoLab, ha sido reconocida entre los 100 innovadores más destacados de América Latina por Bloomberg Línea.

Este reconocimiento refleja su liderazgo en la transformación de sectores estratégicos en el Caribe colombiano.

En su papel como directora de MacondoLab, Naranjo ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la competitividad empresarial. Bajo su liderazgo, MacondoLab ha apoyado a más de 115.000 emprendedores y ha alcanzado ventas superiores a USD 8.9 millones.

En conversación con EL HERALDO, la ingeniera contó cómo ha logrado posicionarse en el mundo de la innovación.

Excelente preparación

Gloria lleva 20 años trabajando en el sistema de innovación y emprendiendo, y uno de sus recursos más significativos a lo largo de su carrera y trayectoria ha sido la preparación constante y la insistencia de la investigación de cada entidad con la que trabaja. Así lo explica ella.

“Yo fui joven investigadora de ciencia, becaria en la misma y mi doctorado igualmente fue con beca. También tengo una beca postdoctoral que fue de un proyecto. He trabajado en este ámbito de la innovación y el emprendimiento desde muy joven, comencé trabajando en una empresa de aquí del Caribe como directora de incubación y he estado siempre vinculada al ámbito de la docencia porque me apasiona mucho enseñar”, contó Naranjo.

Reconocimiento merecido

Además de la docencia, que es una de sus pasiones, la ingeniera ha dedicado gran parte de su vida a realizar consultorías empresariales, con el fin de impulsar y sacar el potencial que tiene cada compañía. Según Naranjo, hay muchas empresas que innovan y no son conscientes de ello.

“Siempre hay unos pasos a seguir en cuanto a innovar se trata. Sin embargo, muchas empresas se cohíben de hacer cambios o productos nuevos, porque piensan que será muy costoso y complicado. Puede que en algunos casos esto sea verdad, pero mi trabajo es investigar y buscar soluciones dependiendo de la situación y recursos con los que cuente una compañía”, anotó.

Gloria comenzó a trabajar en la Universidad Simón Bolívar desde el año 2003, ahí estuvo vinculada al Centro de Emprendimiento, donde realizaba consultorías y asesorías empresariales. Posteriormente, pasó a ser la directora de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Atlántico por cinco años, ahí igualmente lideró proyectos estratégicos de asesoría en el sector productivo.

“Es una alegría muy grande”

Por su trayectoria y los grandes resultados que han tenido distintas empresas bajo la asesoría de Gloria, fue que Bloomberg Línea, plataforma enfocada en noticias de negocios y finanzas, destacó a Gloria Naranjo como una de las 100 personas innovadoras más significativas que tiene América Latina.

La ingeniera no se postuló para obtener este título, lo que lo hace aún más satisfactorio para ella. “Esta noticia es muy gratificante para mí porque no realicé ninguna postulación, la verdad me tomó por sorpresa.

Ellos realizaron una investigación de mi perfil profesional y se dieron cuenta de toda mi trayectoria y lo que había logrado a través de los años. Entonces me enviaron un correo y evidentemente fue una alegría muy grande para mí”, contó.

Este reconocimiento de Bloomberg Línea subraya el impacto de Gloria Naranjo en la innovación, destacando a visionarios que están redefiniendo diferentes campos en América Latina.

El listado incluye emprendedores, científicos, artistas y comunicadores que están liderando cambios significativos a nivel mundial.