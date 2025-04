El jurado del XII Premio Nacional de Cuento La Cueva -en homenaje a su creador Heriberto Fiorillo- conformado por los escritores Gabriela Alemán Salvador, David Betancourt y Guido Tamayo, luego de leer los 210 cuentos seleccionados por los pre jurados entre los 1.712 recibidos, han decidido, por mayoría, otorgar los primeros tres premios a las siguientes historias:

Primer lugar: Darién

Autor: Víctor Andrés Rivera Fernández. (Popayán, 1980) Músico de la Universidad del Cauca, Magíster en Literatura de la Universidad Javeriana. En el 2011 publica con la editorial Gamar, su libro de poemas La Montaña sumergida. Obtuvo el Premio Internacional de Poesía Editorial Praxis 2016 en la Ciudad de México, por su poemario Libro del origen. En el 2019 publicó su libro titulado Desmesura con la editorial El Taller Blanco. En el 2021 ganó el VI Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador con su libro En el oído azul de la espesura y el XII Concurso Nacional de Libro de Poesía UIS con su libro El sueño de la montaña.

Cortesía Isabella Romero Castaño obtuvo el segundo lugar.

Segundo lugar: Ahora que estamos tan bien

Autora: Isabella Romero Castaño. (Cali, 2001) Estudiante de último semestre de la Licenciatura en Literatura y de Psicología en la Universidad del Valle. Forma parte de la tercera generación del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y es fundadora del grupo de escritura Cuarto de Legua en Cali. En 2018, obtuvo el primer lugar en el XIII Concurso de Poesía Inédita de Cali, el tercero en el Concurso Escritores Autónomos 2019 de la Universidad Autónoma de Cali, y recibió mención de honor en el XX Concurso Nacional de Poesía Eduardo Carranza en 2022. Además, ha alcanzado el tercer lugar en el concurso del Festival de Pereira Cuentos Cortos para Esperas Largas en 2020 y 2024, y el tercer puesto en el concurso de poesía multilingüe Versos de Babel 2024. Ha sido publicada en la antología Poesía Joven del Valle del Cauca (2022), en la revista universitaria Lexikalia (décima edición, 2020) y en la revista Luna Nueva (2021) en su sección “Nuevas Voces”.

Cortesía Daniel Zamora Quiroga conquistó la tercera plaza.

Tercer lugar: Las noches del arroz

Autor: Daniel Zamora Quiroga. (Bogotá, 1993) Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia con maestría en Escritura Creativa de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido editor web de la Revista Diners en sus ediciones de Colombia y Perú, y de Pesquisa Javeriana. Sus artículos han sido publicados en medios como El País, de España; la Gazeta Wyborcza, de Polonia, y El Espectador, de Colombia. Aunque su experiencia ha estado ligada a la escritura de no ficción, en los últimos años ha utilizado los insumos del periodismo para crear historias inspiradas en hechos reales a través de géneros literarios como el cuento.

En deliberación minuciosa, el jurado consideró otorgar menciones de honor a los cuentos:

El filo del alba, Natalia Rozo Vanegas.

Llamada perdida, Rolando Delgado Rodríguez.

Otros 19 cuentos son los finalistas con los que se completará la antología que, año tras año, es publicada por la editorial La Cueva.

Según se encuentra consignado en el acta, “los miembros del jurado concluyen que estos veinticuatro cuentos tienen una alta calidad literaria (por eso la dificultad para llegar a un consenso sobre el ganador, el segundo y tercer puesto y las dos menciones; incluso, cuentos que no hacen parte de los primeros cinco fueron propuestos como ganadores) y que, sin duda, conformarán una antología sobresaliente, con distintos registros, tonos, estilos, temas, tramas… Una antología cargada de humor, poesía, metaliteratura, ciencia ficción, realismo, etc. Importante resaltar en muchas de las narraciones, la presencia de las distintas violencias que aquejan nuestra cotidianidad, unas más explícitas y otras más soterradas, pero no menos destructivas”.

A partir del 15 de abril se dará apertura a la XIII versión del Premio Nacional de Cuento La Cueva. Las bases del concurso serán compartidas a través de las plataformas digitales de la organización que guarda y exalta la memoria del Grupo de Barranquilla.

“De esta manera mantenemos vivo el legado de Heriberto Fiorillo, fundador de La Cueva y creador de los proyectos que mantenemos vigentes y a los que esperamos seguir abriéndoles camino como lo merecen por la visión con la que fueron concebidos. Programas como La Cueva por Colombia y su Premio Nacional de Cuento, el Carnaval Internacional de las Artes y el Bar restaurante La Cueva, único bar reconocido como Bien de interés cultural nacional” afirma Mayra Díaz, jefe del área cultural de la institución.