Se ha vuelto muy común ver en redes sociales videos de personas que revelan sus “secretos” para atraer abundancia económica a sus vidas. Entre las clave para asegurar un futuro próspero, o por lo menos alcanzar estabilidad financiera, mencionan siempre la importancia de tener una buena relación con el dinero.

Lea: Karina García, de ‘La casa de los famosos’, contó cómo fue su relación con Blessd: “Me hizo sufrir”

Shutterstock/Shutterstock Salario minimo, presupuesto de los colombianos.

Uno de los videos de este tipo que más se ha popularizado en los últimos días fue el publicado en la red social TikTok por el escritor español Lain García Calvo, autor de la saga ‘La voz de tu alma’, quien habló sobre las palabras que conforman “el vocabulario de la pobreza”.

“Jamás uses estas palabras, ¡atraen pobreza!. Debes substituirlas por estas que atraen abundancia”, escribió García Calvo en la descripción del video.

También: Bizarrap reveló que ‘BZRP Music Sessions #53′, con Shakira, fue la canción “más complicada” de su carrera

En la grabación, el escritor indicó que existen tres palabras que no deben ser usadas por quienes desean atraer el éxito. Lain García argumenta que algunas expresiones que pueden parecer inofensivas y hacen parte del vocabulario diario de muchos, en realidad promueven un pensamiento limitado que no favorece el crecimiento económico.

En ese sentido, García recomendó en primer lugar sacar de nuestro vocabulario la frase “poco a poco” porque -según él- se relaciona con la “escasez, carencia y pobreza”. En este caso, sugirió usar como alternativa la frase “paso a paso”, que le da una connotación positiva al avance de cualquier proceso.

Además: Captan a Jhon Durán con influencer que es exnovia de Richard Ríos en Medellín

Luego desaconsejó utilizar la palabra “necesito” porque “necesitar es no tener, una vez más tiene que ver con la escasez, lo que le estás diciendo al universo es que no tienes dinero, no tienes trabajo”. Es decir, para Lain García Calvo esta palabra no invita a la acción, sino a recordar lo que hace falta.

Por eso, en lugar de “necesito”, Lain García dice que se utilice la palabra “quiero”, la cual brinda una perspectiva más optimista sobre lo que aún no se tiene.

Aquí: John Cena recuerda cómo fue su diagnóstico de cáncer por tener demasiada exposición al sol

La tercera palabra que hace parte del “vocabulario de la pobreza” es “intentaré”. Para el autor de libros, esta se asocia con la falta de determinación, por lo que es preferible reemplazarla con “lo voy a hacer”.