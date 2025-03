La segunda jornada de La Carnavalada 2025 transformó la Concha Acústica del Parque Sagrado Corazón en un escenario de celebración, arte y tradición, donde la música, la danza y el teatro se unieron en una experiencia vibrante para todos los asistentes.

Lea: Los salseros de luto por la muerte de Pachapo

El evento abrió con El Vuelo del Gaitero, un recorrido musical a cargo de Henry González y Kumajaná, quienes, con pedagogía y dinamismo, resaltaron la riqueza de la gaita como emblema sonoro del Caribe. Posteriormente, la dramaturgia se tomó el escenario con Un Viejo Cuento de Escopeta de la fundación La Cigarra Pensarte, una propuesta teatral que cautivó y generó reflexión entre los asistentes.

Uno de los momentos más esperados del día fue la presentación de Circus Family on the Road, un espectáculo de circo contemporáneo que fusionó acrobacia, humor y destreza, provocando asombro en niños y adultos. “Fue maravilloso ver a mis hijos tan emocionados. No todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de este nivel en nuestra ciudad. La organización ha sido impecable, y el ambiente familiar nos permitió gozar con tranquilidad”, comentó Susana Blanco, madre de familia y asistente al evento.

Ay Macondo/Cortesía

Aquí: Aplazan segundo concierto de Shakira en Chile

El talento folclórico también se hizo presente con la energía y majestuosidad de La Cumbiamba La Misma Vaina, que puso a bailar a todos con el inconfundible ritmo de la cumbia.

El repertorio musical continuó con la agrupación Joaquín Pérez y su Herencia Ancestral, que evocó la memoria sonora del Caribe, y Los Soneros de Gamero, quienes encendieron el ánimo del público con su energía arrolladora. La velada culminó con la presentación de la Orquesta de Juan Piña, que convirtió la Concha Acústica en una gran pista de baile.

Además: Brasil celebra el primer Óscar de su historia como un Mundial de fútbol

El comportamiento cívico del público fue un elemento destacado de la jornada. Familias, jóvenes y adultos disfrutaron con respeto y entusiasmo cada una de las presentaciones, reafirmando el impacto positivo de estos espacios culturales. Además, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla reiteró su compromiso con el fortalecimiento de iniciativas como La Carnavalada, que no solo exaltan la riqueza artística de la región, sino que también promueven el acceso a expresiones culturales de calidad.

“Eventos como este son fundamentales para mantener vivas nuestras tradiciones y acercar el arte a toda la comunidad. El apoyo de las instituciones y el público es clave para que La Carnavalada continúe consolidándose como un referente cultural en la ciudad y la región”, destacó Darío Moreu, director artístico del evento.

Aquí: ‘Anora’ reina en unos Óscar que castigan a ‘Emilia Pérez’ y engrandecen a ‘The Brutalist’

Con una programación diversa y de alto nivel, La Carnavalada 2025 sigue demostrando que Barranquilla es una ciudad donde el arte y la tradición se viven con intensidad.