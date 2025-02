No hay tiempo para que los tambores dejen de sonar y la reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández de Castro lo sabe. Primero, tuvo dos noches inolvidables coreando ‘Te olvidé’ con Shakira en la tarima del ‘Metro’. Luego, cuando la ciudad creía haber vivido suficiente emoción, llegó la Guacherna y pasó lo impensable: ¡Shakira apareció en el desfile!

Sin duda, la artista prendió una fiesta que está a pocos días de coronar a sus reyes y con ello, darle rienda suelta a la celebración. Para esto, como es tradición, se dio a conocer la joya que la soberana portará en su tan anhelada noche.

La cita es este viernes 28 de febrero en el Estadio Romelio Martínez, cuando a la reina Tatiana se le sea puesta la corona en manos de su antecesora, Melissa Cure Villa.

Una ‘Pasión de Carnaval’

No es solo una joya, es un emblema. La corona que portará la reina del Carnaval de Barranquilla 2025 es una obra de arte que refleja la majestuosidad de la fiesta, el legado de generaciones y la pasión de los barranquilleros. Así lo expresó la gerente de Marketing de Kevin’s Joyeros, la marca encargada de diseñarla, Daniela Santos.

“Desde que nos encomendaron esta tarea, sabíamos que no estábamos diseñando solamente una corona, sino un emblema para Barranquilla, que representa esa alegría, esa majestuosidad del Carnaval”.

La inspiración detrás de la corona es todo lo que representa para Tatiana esta celebración. En su centro, cuatro granates deslumbran, representando a las cuatro reinas que ha tenido la familia de la soberana 2025, un homenaje a la transmisión del Carnaval de generación en generación. “Nos comunica que el Carnaval se da y se transmite de familia en familia”.

Los picos de la corona evocan la grandeza del Carnaval como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, mientras que otros más pequeños simbolizan a los niños, esos pequeños carnavaleros que aprenden a bailar cumbia desde sus primeros años.

“El Carnaval nace desde ahí, desde cuando los niños aprenden a bailar cumbia. Eso es súper importante”, enfatizó la representante de Kevin’s Joyeros.

El color elegido tampoco es casualidad: el rojo representa la pasión de los barranquilleros, esa energía que se siente en cada comparsa, en cada baile y en cada danza.

Josefina Villarreal Tatiana Angulo se mostró muy emocionada durante el evento.

“Cada detalle y cada pico reflejan el ingenio de los barranquilleros y cómo todos hacen de esta fiesta algo insuperable, una de las mejores del mundo”.

Con estas palabras, se dio paso a la gran develación. Con un conteo regresivo, la soberana le mostró a todos su corona real.

Con la voz entrecortada por la emoción, la reina del Carnaval de Barranquilla 2025 vivió uno de los momentos más especiales de su reinado con esta presentación.

“Gracias a todos por estar presentes en este momento especial. Me siento emocionada, las lágrimas me acompañan en este momento porque es todo lo que yo he soñado”.

El rojo de la corona es la representación de la pasión que siente por el Carnaval, una pasión que, como ella misma resaltó, se hereda de generación en generación.

“Al igual que yo, que tengo una familia que comparte este amor, esta pasión, así también tenemos millones, no solo de hacedores sino de personas que trabajan directamente o indirectamente por esta fiesta para que todo sea posible”, señaló.

Cada detalle de la corona tiene un significado. “Tal cual como lo decía nuestro director Juan José Jaramillo, la idea es que sean los picos totalmente verticales porque así es que uno hereda, en vertical”.

“De forma vertical están los picos grandes, que representan la majestuosidad de nuestro Carnaval, el patrimonio oral e inmaterial que es, y los picos pequeños, porque como siempre he dicho, el semillero de la tradición son los niños, quienes nos garantizan que tenemos Carnaval para rato”.

La reina también ve en su corona el reflejo del ingenio y la creatividad de los barranquilleros. “Aquí podemos ver no solamente el trabajo y el amor de todo un grupo detrás de la corona, sino también la creatividad de las comparsas y la tradición de las danzas de nuestro Carnaval”.

“El Carnaval lo hacemos todos”

Antes de conocer la preciada joya, el gerente de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo se dirigió a los asistentes afirmando que esta fiesta se construye con la pasión de todos.

“Esta fiesta no solo recae en los hombros de la reina, del director o del músico, recae en los hombros de cada uno de nosotros. Esta fiesta la hacemos entre todos”.

La Guacherna de este año no solo sorprendió por su espectacularidad, sino por el cambio de horario que, aunque representó un reto para muchos, respondió a una visión de crecimiento para la ciudad.

“Para muchos es difícil romper eso de viernes para sábado, y créanme que todos lo entendemos, pero había que visionar la ciudad”, explicó el gerente.

Pero si hubo un momento que marcó este desfile nocturno, fue la imagen de Shakira sentada en el bordillo del barrio Boston, disfrutando de la tradición con la naturalidad de quien vuelve a casa.

“El solo hecho de que ella diga ‘de aquí vengo a gozar y a mostrarle a mis hijos el patrimonio’ nos pone a repensar el trabajo de tantas personas que hacen que esta fiesta fluya”.