Hablar de Wilson Manyoma Gil es nombrar a una de las voces más portentosas de la música nacional. El caleño supo inmortalizar innumerables éxitos que han puesto a gozar al público desde hace más de 5 décadas.

Lea La manada de la ‘Loba’ arriba con vestuarios arrasadores

Nacido en el barrio El Troncal de Cali, desde temprana edad, allegados a Manyoma, le hicieron ver que tenía una “buena voz para la música”, sin embargo, los intereses del joven caleño estaban en el deporte. La pasión por el futbol era tanta que su talento y disciplina lo llevaron a estar en las inferiores del América de Cali.

Para 1973, Dagoberto Gil, amigo de Manyoma, lo invita a Medellín, en busca de mejores oportunidades. Fue entonces cuando Wilson, con apenas 22 años, llegó a Discos Fuentes y conoció a Julio Ernesto Estrada, mejor conocido como ‘Fruko’, iniciando una aventura musical que duraría mucho tiempo.

Aquí Estos eran los grandes éxitos de Wilson Manyoma

Tu sufrirás fue el primer tema compuesto e interpretado por Manyoma y su éxito fue tal que continuó realizando proyectos con ‘Fruko’ y Joe Arroyo.

El apodo ‘Saoko’, nace ante la alternativa de buscar una palabra que acompañara a su nombre. La palabra viene de una bebida cubana de nombre ‘Saoco’ de la que Manyoma conocía porque sabía que era tomada por el cantante cubano Benny Moré.

Josefina Villarreal/El Heraldo

“Te hablo desde la prisión”

La moda hippie había llegado a Colombia para los años setenta y Wilson no quiso dejar de lado este estilo que además lo identificaba como un artista de la época.

Además Colombia empieza a despedir al legendario Wilson Manyoma

Usaba candongas, cadenas en su pecho y pantalones anchos, sin dejar de lado el cabello afro que lo caracterizaba de joven y del que hoy no queda rastro.

“Un agente de policía me pregunta sobre mis candongas, mi pelo, mi ropa y yo le expliqué que era músico de Fruko y sus Tesos. Me dice que eso (las candongas) era para las mujeres. Me pide los papeles y en medio de un altercado me llevan a la Estación de Policía”, contó en 2023 en una entrevista a EL HERALDO.

Manyoma pasó alrededor de cinco horas, lo amenazaron con cortarle el pelo y al cambio de turno, uno de los policías que llegaba lo alcanzó a reconocer y fue dejado en libertad. De aquel episodio, el artista se inspiró para decir “Oye, / Te hablo desde la prisión/ Wilson Manyoma…”.

También Fallece a los 73 años el cantante de salsa Wilson Manyoma

Un ‘charco’ en su carrera

Su carrera, no se vio solo marcada por grandes logros, sino también por momentos “dolorosos”.

Uno de estos episodios que afirmó el vallecaucano en ese momento, se relacionó con la realización de la novela biográfica de Joe a cargo de un canal de televisión nacional.

“Joe me llamó para que le colaborara con la novela. Yo le dije que sí y me advirtió que me llamarían para una entrevista. Llegaron a mí, hablamos, y les dije: ‘Bueno sí, pero esto vale tanto’. Este es el día y no he recibido un bombón, me siento estafado”, dijo en su momento.

Además “Por mis venas no corre sangre, sino música”

De las últimas canciones publicadas por el maestro son La salsa del amor y El loco, dos temas que recibieron la aceptación de su público.

“En Barranquilla he encontrado el cariño de la gente. Esta es mi casa y la amo, gracias Barranquilla por lo que me das”, dijo.