El año en curso, al que solo le restan dos días para que llegue a su final, estuvo marcado por la muerte de grandes personajes del mundo del espectáculo y la cultura que sin lugar a dudas dejan una huella enorme entre sus más fieles admiradores, quienes de ahora en adelante deberán desempolvar sus discos, películas o libros para seguir recordándolos de manera entrañable.

Pesa mucho perder a un ser querido, pero para quienes han crecido siguiendo de cerca la carrera de alguna celebridad también es igual de doloroso decirle adiós, y en este 2025 desde el primer día comenzaron a llegar lamentables noticias que avisaban que el resto de días iban a estar marcados por dolorosas partidas.

El 1° de enero, cuando apenas muchos reaccionaban de la resaca dejada por la celebración del Año Viejo, el mundo se enteraba de la partida del cantante y actor argentino Leo Dan, toda una leyenda de la música romántica. Ese mismo día en nuestro país también partiría el actor bogotano Bayardo Ardila, quien participó en una docena de producciones televisivas, incluida la bioserie Diomedes, El Cacique de La Junta.

Y de luctuosas noticias nacionales e internacionales, pasamos al plano local, exactamente a Baranoa, Atlántico, donde los amantes de la literatura despedirían solo 12 días después al poeta más longevo del mundo, Manuel Patrocinio Algarín, quien a los 107 años abandonó este planeta. Venía de recibir un homenaje por lo alto en la Loa de los Santos Reyes Magos en su terruño, e incluso la plaza municipal lleva su nombre, recordando su grandeza a las nuevas generaciones, a quien les dejó versos dedicados a la naturaleza, el amor y la vida, sin dejar de lado los temas sociales que lo inspiraron a alzar su voz a través de la rima.

Otra muerte que pegó duró en el sector cultural fue la del historiador Alfredo De la Espriella, recordado como el ‘Guardián de la memoria barranquillera’, ese que se convirtió en la piedra angular del Museo Romántico y quien con su genialidad hizo grandes aportes para escribir el bando. De su magistral pluma salieron un total de 59 bandos, convirtiéndose esto en uno de sus grandes aportes a la fiesta grande de Colombia.

Personajes como estos ahora le hacen una falta enorme al departamento del Atlántico, porque siempre fueron vistos como mentes brillantes y la sociedad entera los admiró y les guardó un profundo respeto y cariño hasta el último instante.

Posteriormente se fueron apagando las voces del salsero caleño Wilson Manyoma, voz insignia de Fruko y sus Tesos; el ganador de dos premios Óscar Gene Hackman, Val Kilmer, Kepa Amuchastegui o el cantante dominicano Rubby Pérez.

Aquí hay que detenernos porque fue de las muertes más trágicas, la considerada ‘Voz más alta del Merengue’ se escuchó por última vez el 8 de abril en la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, donde también sucumbieron 235 personas más y otras 180 quedaron heridas, luego de que el techo del lugar colapsara. Lamentable por donde se le mire no solo porque el merengue se haya quedado sin uno de sus grandes exponentes, sino porque fue una tragedia colectiva de la cual aún el pueblo dominicano no se repone, toda vez que sus propietarios (los hermanos Antonio y Maribel Espaillat) no tomaron las medidas necesarias para evitar el derrumbe.

El mundo de las letras también debió despedir a un peso pesado, el nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa. El autor de obras como Conversación en La Catedral, La ciudad y los perros o La fiesta del Chivo, se convirtió junto a Gabo o Julio Cortázar en figura central del Boom Latinoamericano, movimiento que revolucionó la literatura en los 60 y 70 con obras que exploraban la realidad sociopolítica de Latinoamérica a través de narrativas innovadoras y experimentales.

El Heavy Metal se quedó sin piezas esenciales como el músico y cantante británico Ozzy Osbourne, cuya muerte marcó tendencia en el mundo digital el 22 de julio.

Pero sin dudas la salsa es el género que más debilitado queda tras perder a grandes maestros de la talla de los pianistas y directores de orquestas Eddie Palmieri y Rafael Ithier, este último columna vertebral de El Gran Combo. Además, Papo Rosario, vocalista de la Universidad de la Salsa, también dijo adiós para siempre.

La moda también perdió a verdaderos íconos como el italiano Giorgio Armani, ese que pese a fallecer el 4 de septiembre siempre será un diseñador atemporal, destacado por tener una visión innovadora que transformó la percepción del vestuario femenino, además de mostrar sus diseños en el cine y el deporte.

El listado es largo, todos no caben en estas líneas, pero sí se les puede expresar total agradecimiento por sus aportes desde distintos campos. La más reciente de las celebridades que se despidieron este 2025 es la icónica actriz y activista francesa Brigitte Bardot, que murió este 28 de diciembe a los 91 años. ¡Descansen en paz!