Sigue tajante y firme en su posición. El maestro Alfredo Gutiérrez es uno de los acérrimos críticos de la música en la actualidad. Como lo dice él mismo: “Son muchachos que entraron a esto por interés, pensando en la fama, pensando en el dinero, pero no en el corazón. No es como uno, en el caso mío, que por mis venas no corre sangre, sino música”.

Por ello en esa búsqueda de querer entregarle algo bueno al público, ese que lo ha abrazado en su extensa trayectoria musical, se unió con otro titán de la música: Dolcey Gutiérrez, con quien grabó una nueva versión del éxito carnavalero Cantinero sirva trago, en el que ambos demuestran su destreza con el instrumento.

“Yo siempre sentí una admiración por sus canciones de doble sentido, de música picante que él siempre graba para Carnaval, y pensé que era una oportunidad de hacer algo con Dolcey para compartir ese público que tiene”, explicó a EL HERALDO el oriundo de Los Palmitos, Sucre.

En ese sentido, juntar a estos dos genios del folclor no fue complicado. Una simple conversación bastó y desde ya han puesto a gozar a todos los fanáticos, con una particularidad, que fue grabada “como grabábamos antes, cuando producíamos mis grandes éxitos, Romance vallenato, Anhelos, Festival en Guararé, que era en vivo de una (en bloque)”.

“Con Dolcey, esa grabación fue volver a la época del sonido análogo, que ya no se goza hoy, porque la música digital es una música sin alma, es una música flaca, que no tiene medios, que el acordeón no se oye natural, los instrumentos no se oyen como son”, añadió el maestro.

Por eso desde que se publicó la canción sus fanáticos, especialmente en Barranquilla, viven “mamándole gallo”, pues quieren que grabe más canciones con Dolcey. “Me han pedido que grabe Ron pa’ to’ el mundo o La chupa”.

La crítica sigue

Pero, Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital sigue férreo en su crítica y se mantiene vigente grabando también nuevas canciones. Una de las últimas fue Yuquita, junto a Gusi, en el que hace un llamado a las nuevas generaciones.

“Mi hija me mostró la canción, nos pusimos de acuerdo y la verdad es que me vino al pelo porque la filosofía de la letra de esa canción es lo que yo pienso que está sucediendo con la música de ahora”, expresó en conversación con EL HERALDO.

En ese sentido, detalló que los músicos actuales no son capaces de darle la cadencia que hacían juglares como Alejo Durán, Leandro Díaz y más.

“Las nuevas generaciones pueden grabar música clásica, pero el problema es que no la sienten para darle la cadencia, el sabor. Entonces, nosotros tenemos la dicha de que podemos grabar música de hace 100 años y le damos el sabor que es”.

Y allí destaca cualidades de los juglares, especialmente que eran empíricos, aprendían viajando, no en las academias. “Ahora los pelaos aprenden a tocar acordeón porque ellos piensan que con eso van a adquirir fama y dinero y por eso quieren aprender a tocar acordeón. Pero, el vallenato auténtico, como decía Escalona, se riega como el bostezo”.

El maestro se prepara para encarar una nueva gira musical por Monterrey, México y por Alemania.