El cantante de vallenato Silvestre Dangond aprovechó su estadía en Venezuela para expresar todo el agradecimiento que tiene con ese país por haberlo apoyado en los inicios de su carrera musical.

Sin embargo, el urumitero señaló que esa Venezuela que conoció en épocas de bonanzas, 'ya no es la misma de antes'.

'Mis primeros conciertos, mis primeros estadios llenos y mis primeros éxitos fueron aquí. Después de eso me pudieron cuidado en Colombia', describió.

Dangond pudo reunir en Puerto Cabello, estado Carabobo, más de 150 mil personas, quienes corearon sus canciones de principio a fin.

En una entrevista concedida a un comediante venezolano llamado George Harris, el cantante indicó que siempre han sido incontables las muestras de amor que recibe del pueblo venezolano.

El cantante participó en las festividades playeras como parte de la programación del Dracu Fest 2024.

'Uno antes llegaba y desde que entrabas a algún lado la gente estaba sonriendo, eran amables y se veía el progreso, ahora todo está diferente, apagado. Uno entra y se nota el cambio, la preocupación y la angustia. Las personas se comportan de otra manera, ya no te miran a los ojos, no hay brillo en sus caras', describió.

Sin embargo, Silvestre Dangond se ha mantenido vigente en Venezuela gracias a su fanaticada.

'Yo que vi la gloria en Venezuela, me da mucho sentimiento, muchísimo. Yo conocí una cara del país, lo viví. A veces me doblego, lloro, debo contener las palabras y pensar cómo hablar', contó el compositor.

El intérprete de 'Las locuras mías', animó la playa Waikiki en Puerto Cabello, y cantó clásicos como 'La Gringa', 'Materialista' y 'Vivir bailando'.

Con estos temas, Dangond se ratificó como uno de los artistas más querido en Venezuela.