Una de las hijas más ilustres de Barranquilla es Shakira, quien siempre ha manifestado el orgullo por sus raíces en que cada rincón que pisa. Este domingo, en el marco del cumpleaños 211 de la ciudad, la artista no dudó en enviar un mensaje.

A través de una historia en Instagram compartió: 'felicidades mi Barranquilla linda en tu cumple, los amo, en Barranquilla me quedo'.

Y es que la frase fue acompañada de un Titktok de la cuenta @mrgeorgellantero, donde aparecen dos salvadoreños que residen en California bailando la icónica canción del Joe Arroyo, 'En Barranquilla me quedo'. El video acumula más de 6 millones de reproducciones y un millón de likes.

Los años pasan y seguirá siendo esa soñadora que con sus pies descalzos le enseñó al mundo cómo se baila en Barranquilla.

'Cada día los llevo en mi corazón, porque cada barranquillero y barranquillera son mis hermanos y hermanas y la inspiración de mi vida desde mi infancia', destacó la artista.

La barranquillera, quien tiene una estatua en su honor en el Gran Malecón, afirmando que La Arenosa siempre será su hogar.