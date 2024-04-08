Este lunes los amantes de la ciencia tienen una cita inamovible. A partir de las 12:39 p.m. (hora colombiana) se podrá disfrutar de un eclipse solar total que también se apreciará en Norteamérica, pasando por México, Estados Unidos y Canadá, principalmente.

Este fenómeno que se da cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra, y bloquea completamente al astro rey, no sucedía desde 2017, y de forma mínima podrá observarse en el Caribe colombiano.

En San Andrés la actividad inicia a las 12:39 p.m. y se extenderá hasta las 2:30 p.m.; en Cartagena desde la 1:17 p.m. hasta las 2:13; en Barranquilla el fenómeno se apreciará de 1:20 p.m. a 2:16 p.m.; en Santa Marta de 1:23 p.m. a 2:17 p.m. y en Riohacha de 1:31 p.m. a 2:17 p.m.

Este ensombrecimiento no debe verse de manera directa, debido a que es el tipo de eclipse de sol más peligroso, puesto que nunca se puede observar al astro directamente.

Algunas recomendaciones

Óscar Calderón, asesor del planetario de Combarranquilla, aclaró que si bien se podrá ver mínimamente no habrá ningún tipo de actividad en el planetario pues 'no va a ser un evento llamativo como sí lo fue el del año pasado'.

No obstante, recalcó que siempre se deben seguir las recomendaciones para las personas que quieran verlo, porque este es el tipo de eclipse de sol más peligroso puesto que nunca se puede observar al astro directamente.

'Los filtros también tienen que tener una especificación, deben cumplir con la norma ISO para protección solar, no se pueden utilizar gafas de sol, no se pueden utilizar radiografías, no se pueden utilizar hojas de soldadura'.

Finalmente, Calderón expresó que este tipo de eventos son muy llamativos debido a que se tiene que dar una serie de situaciones para que la Luna pueda ocultar al Sol.