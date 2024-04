Un canto de resistencia lleno de pura ‘Raza y Folclor’

El primer golpe en el tambor rompió el silencio como un trueno lejano, seguido por la respuesta inmediata de las caderas y los pies de las bailarinas. El canto poderoso y melódico de Cherlin se sintió en todas las inmediaciones del Caimán del Río.

Desde el principio, la música fue su llamado, una fuerza ineludible que la atraía hacia las raíces profundas de la afrocolombianidad. Pero este llamado venía acompañado de una incertidumbre: ¿puede una mujer, cuya piel no refleja las tonalidades esperadas, ser portavoz de una tradición tan arraigada en la experiencia afro?

“Cuando yo empecé a cantar todo se sentía extraño, porque sentía que era muy blanca para cantar música de regiones afrocolombianas, sentía que por primera vez no pertenecía a un lugar, pero yo siempre he sido defensora de todo lo que tiene que ver con la diáspora africana y la afrocolombianidad, pues me identifico como una mujer afrocolombiana, aunque tengo una tez clara”.

La confusión inicial dio paso a la claridad cuando el bullerengue se convirtió en su idioma espiritual, una forma de expresión que trascendía los límites de la piel para hablar directamente al alma. Este ritmo, con su poder envolvente y su profunda conexión con la tierra y sus ancestros, no pedía permiso ni hacía distinciones, solo exigía entrega total.

“El bullerengue me envuelve mucho y ya no se convierte solamente en una música que tú haces y ya, como de pronto otros géneros, es una música que te tienes que entregar a ella completamente en tu cotidianidad”.