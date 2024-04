Totó necesita respaldo para volver a Colombia

Los últimos años han presentado desafíos significativos para Totó. Angélica manifiesta que a raíz de la pandemia y el aislamiento resultante, su madre enfrentó condiciones de salud adversas, incluyendo una afasia primaria que afectó su comunicación y un deterioro cognitivo progresivo.

(¿Quién es ‘Beba’, la participante de El Desafío y por qué generó polémica?)

“Su trastorno está aunado a cuestiones emocionales, porque en el momento que llega la pandemia ella, yo creo, que estaba en una finca y seguramente ella estaba sola. Mi mamá siempre ha estado rodeada de gente. En una tomografía se muestra una zona en la que le dio un tipo micro infarto cerebral, que fue el que pudo ocasionar toda esta condición”, indicó Oyaga.

Sin embargo, afirmó que pese a su trastorno, en México no le ha faltado nada que impida su bienestar. “Aquí está bien cuidada, a mi mamá aquí no le hace falta nada, ella come, duerme, ella está aquí feliz y no pedimos ninguna recolecta de dinero, como han dicho algunos medios”.