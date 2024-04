“Viajé a Europa para estudiar cosmetología, pero terminé enamorada de cocina”

R.

Después de un año, cuando terminé de estudiar estética, no estaba segura de lo que quería para mi vida. Entonces, un primo que se encontraba en Barcelona, me dijo que iba a estudiar en una escuela de hostelería que se llama Hofmann, la cual tiene un restaurante con Estrella Michelin. Yo ni siquiera sabía en aquel momento que era una Estrella Michelin, pero siempre me ha encantado la cocina. Pero una de las verdaderas razones, fue porque yo dije: tengo que aprender a cocinar para cuando me case.