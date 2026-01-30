De acuerdo con expertos en la salud, muchos factores pueden interferir en una buena noche de sueño, desde el estrés laboral y las responsabilidades familiares hasta las enfermedades, debido a ello no es de extrañarse que el sueño de calidad en ocasiones sea difícil de lograr.

“Es posible que no puedas controlar los factores que interfieren en tu sueño. Sin embargo, puedes adoptar hábitos que fomenten un mejor sueño”, recomienda Mayo Clinic, una de las redes de hospitales más destacadas de Estados Unidos.

Una de las sugerencias de los médicos es no irse a la cama con hambre ni demasiado lleno. “En particular, evita las comidas pesadas o abundantes un par de horas antes de acostarte. El malestar puede mantenerte despierto”.

También recomiendan prestar atención al alcohol, la cafeína y la nicotina ya que los efectos estimulantes de estos dos últimos tardan horas en desaparecer y pueden interferir con el sueño. Y aunque el alcohol puede hacer que la persona se sienta somnoliento al comienzo, puede interrumpir el sueño más tarde en la noche.

Pero no todo se limita al organismo, los factores ambientales también inciden en el descanso, por tal razón mantener la habitación fresca, oscura y silenciosa es clave. “La exposición a la luz durante la noche podría hacer más difícil que te duermas. Evita el uso prolongado de pantallas emisoras de luz justo antes de acostarte. Prueba usar cortinas oscurecedoras, tapones para los oídos, un ventilador u otros dispositivos para crear un ambiente acorde a tus necesidades”, precisan desde Mayo Clinic.

Puede intentar, igualmente, hacer actividades relajantes antes de acostarse, como darte un baño o utilizar técnicas de relajación, puede promover un mejor sueño.

Las siestas diurnas, esas que comunmente las personas toman en horas de la tarde, también pueden incidir en la calidad del sueño en la noche, por eso es recomendable limitarlas a no más de una hora y evitar dormir la siesta tarde. Si trabaja por la noche, puede que deba tomar una siesta tarde en el día antes del trabajo para ayudar a compensar la falta de sueño.

Seguir un horario de sueño ayuda así como la cantidad, el número de horas recomendadas para un adulto sano es de siete horas, como mínimo. “La mayoría de las personas no necesitan dormir más de ocho horas para descansar bien”.

Los médicos coinciden que una persona debería tardar en dormir máximo 20 minutos contados a partir de haberse acostado. Si esto no se logra salga de la habitación y haga algo relajante. Lea o escuche música relajante. Vuelva a la cama cuando esté cansado. Repita este procedimiento la cantidad de veces que necesite, pero continúe manteniendo su horario de sueño y horario para despertarse.

“Casi todas las personas tienen una noche de insomnio de vez en cuando. Pero si tienes problemas para dormir con frecuencia, consulta al proveedor de atención médica. Identificar y tratar cualquier causa preexistente puede ayudarte a dormir como te mereces”, precisan.