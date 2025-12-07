El consumo de café sin azúcar está ganando protagonismo en el mundo. Sí es muy difícil cambiar este hábito, pero vale totalmente la pena.

Investigadores de la Universidad Johns Hopkins realizaron un estudio que profundiza en cómo el café impacta directamente funciones cerebrales, procesos metabólicos y mecanismos de defensa celular.

Los resultados, divulgados por la revista Nature Neuroscience, señalan que beber café negro de manera habitual no solo mantiene la mente despierta sino que también mejora la comunicación entre neuronas y contribuye al cuidado de distintos sistemas del cuerpo.

Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con el hipocampo, la zona del cerebro donde se almacena y organiza la memoria. Los especialistas detectaron que la cafeína, en dosis moderadas, potencia la actividad neuronal y fortalece las redes internas que permiten recordar, procesar información y mantenerse alerta durante el día.

Esto transforma la idea tradicional del café como simple estimulante y lo posiciona como un aliado para la salud cognitiva, siempre que se consuma sin azúcar ni añadidos que alteren sus beneficios naturales.

El análisis también mostró que el café negro puede favorecer la pérdida de peso debido a dos mecanismos biológicos: estimula la termogénesis, el organismo incrementa la producción de calor, lo que implica un mayor gasto energético; aumenta el metabolismo basal, la velocidad con la que el cuerpo procesa nutrientes se acelera, facilitando la quema de calorías incluso en reposo.

Al no contener azúcar, grasas ni calorías significativas, esta bebida se convierte en una opción funcional para quienes buscan mejorar su energía y composición corporal.

Además, el informe menciona beneficios para el sistema circulatorio. El café negro contribuye a evitar la acumulación de placa en las arterias, reduciendo el riesgo de obstrucciones y problemas cardíacos a largo plazo.

La investigación también encontró evidencia de que el café, cuando se consume sin edulcorantes, puede actuar como protector bucal al disminuir la formación de bacterias que provocan caries. No obstante, cualquier tipo de azúcar anula este efecto y puede dañar el esmalte.