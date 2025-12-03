El llamado síndrome del corazón roto, conocido clínicamente como miocardiopatía de Takotsubo, es una afección temporal que aparece de forma repentina después de un evento emocional o físico intenso.

La OMS recomienda el uso de medicamentos para diabetes en pacientes con obesidad

Conozca cómo la vitamina B12 mejora la memoria, el metabolismo y el estado de ánimo: estos son los alimentos en la puede conseguirla

¿Por qué aumenta el estrés en Navidad? Así puede reducirlo, según experta

Aunque sus síntomas imitan a los de un ataque cardíaco, esta condición no se debe a arterias obstruidas, sino a un debilitamiento súbito del músculo del corazón.

Afecta sobre todo a mujeres mayores de 50 años, pero cualquier persona sometida a estrés extremo podría llegar a desarrollarlo.

Shutterstock/Shutterstock Afecta sobre todo a mujeres mayores de 50 años, pero cualquier persona sometida a estrés extremo podría llegar a desarrollarlo.

Esta condición ocurre cuando una parte del ventrículo izquierdo pierde fuerza de manera brusca. Esa zona deja de contraerse adecuadamente, obligando al resto del corazón a trabajar más para mantener el flujo sanguíneo.

Aunque se considera reversible, durante el episodio la persona puede experimentar síntomas severos como dolor torácico, falta de aire o arritmias.

Aunque se considera reversible, durante el episodio la persona puede experimentar síntomas severos como dolor torácico, falta de aire o arritmias.

Los especialistas han identificado cuatro variantes, que se diferencian por la zona afectada del corazón: Apical, mesoventricular, basal y focal.

Las estadísticas muestran que el 89 % de los casos ocurre en mujeres, especialmente después de la menopausia. La edad más frecuente de inicio está entre 58 y 77 años.

La vergüenza, una barrera silenciosa para detectar el cáncer de próstata

Los cambios hormonales podrían influir, ya que el estrógeno protege al corazón frente a los efectos del estrés. Los síntomas suelen aparecer desde minutos hasta pocas horas después del evento detonante. Entre los más comunes se encuentran:

Dolor repentino en el pecho.

Falta de aire.

Latidos irregulares.

Presión arterial baja.

Palpitaciones intensas.

Desmayos.

Debilitamiento marcado del ventrículo izquierdo.

A diferencia de un infarto, no existe obstrucción arterial y la recuperación suele ser completa.

¿Qué situaciones pueden desencadenar un corazón roto?