El llamado síndrome del corazón roto, conocido clínicamente como miocardiopatía de Takotsubo, es una afección temporal que aparece de forma repentina después de un evento emocional o físico intenso.
Aunque sus síntomas imitan a los de un ataque cardíaco, esta condición no se debe a arterias obstruidas, sino a un debilitamiento súbito del músculo del corazón.
Afecta sobre todo a mujeres mayores de 50 años, pero cualquier persona sometida a estrés extremo podría llegar a desarrollarlo.
Esta condición ocurre cuando una parte del ventrículo izquierdo pierde fuerza de manera brusca. Esa zona deja de contraerse adecuadamente, obligando al resto del corazón a trabajar más para mantener el flujo sanguíneo.
Aunque se considera reversible, durante el episodio la persona puede experimentar síntomas severos como dolor torácico, falta de aire o arritmias.
Los especialistas han identificado cuatro variantes, que se diferencian por la zona afectada del corazón: Apical, mesoventricular, basal y focal.
Las estadísticas muestran que el 89 % de los casos ocurre en mujeres, especialmente después de la menopausia. La edad más frecuente de inicio está entre 58 y 77 años.
La vergüenza, una barrera silenciosa para detectar el cáncer de próstata
Los cambios hormonales podrían influir, ya que el estrógeno protege al corazón frente a los efectos del estrés. Los síntomas suelen aparecer desde minutos hasta pocas horas después del evento detonante. Entre los más comunes se encuentran:
- Dolor repentino en el pecho.
- Falta de aire.
- Latidos irregulares.
- Presión arterial baja.
- Palpitaciones intensas.
- Desmayos.
- Debilitamiento marcado del ventrículo izquierdo.
- A diferencia de un infarto, no existe obstrucción arterial y la recuperación suele ser completa.
¿Qué situaciones pueden desencadenar un corazón roto?
- Factores emocionales
- Muerte de un ser querido.
- Pérdida financiera o sentimental.
- Noticias impactantes, buenas o malas.
- Episodios de miedo extremo.
- Ira explosiva.
- Factores físicos
- Dolor severo.
- Crisis médicas (asma, convulsiones, fiebre alta, accidente cerebrovascular).
- Intervenciones quirúrgicas.
- Esfuerzos físicos intensos.
- Hipoglucemia o pérdida considerable de sangre.