Investigadores revelaron los resultados de un estudio que encontró pruebas sobre un gen de la estatura que es compartido por ambos sexos y que se amplifica en los hombres. Esto daría respuesta a la pregunta del por qué los hombres son habitualmente más altos que las mujeres.

De acuerdo con la información publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se analizaron los datos genéticos de más de un millón de personas, en los que hallaron una posible explicación.

Los expertos señalaron que todo estaría ligado a un gen llamado SHOX, el cual está presente en el cromosoma X y el cromosoma Y. Vale destacar que las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres son XY.

En medio de la investigación, los científicos argumentaron que el gen SHOX podría ser el responsable de la diferencias en la estatura, sin embargo, al encontrarse en ambos cromosomas –X y Y– , al parecer, tendría un efecto diferente en cada cromosoma.

Sobre esto, los investigadores cuestionaron si en un cromosoma Y adicional aumentaba la estatura de una persona más, que un cromosoma X adicional.

Con la información de casi un millón de personas obtenido de biobancos, se logró encontrar a 1225 personas con cromosomas X o Y ausentes o sobrantes.

Durante este análisis, los expertos lograron determinar que un Y adicional proporcionaba más estatura que un X adicional.

Matthew Oetjens, investigador de genética del Geisinger College of Health Sciences de Danville, Pensilvania, y autor principal del estudio, citado por ‘El Espectador’, aseguró que en las mujeres, la mayoría de los genes de uno de los dos X están silenciados, mientras que en el caso de los hombres el cromosoma x con el gen SHOX está activo, así como el Y.

Con esa información, lograron determinar que las mujeres con dos cromosomas X, tendrían menor del gen SHOX en comparación con los hombres.

