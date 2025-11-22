La Policía Nacional despliega más de 2.300 uniformados en los 30 municipios del Magdalena, con apoyo aéreo, terrestre e interinstitucional, para garantizar unas elecciones seguras, ordenadas y transparentes.

Santa Marta D.T.C.H. Con el propósito de garantizar un certamen electoral transparente en el departamento del Magdalena, la Policía Nacional ha dispuesto de 2.300 funcionarios que estarán desplegados estratégicamente en cada uno de los 30 municipios.

El operativo incluye capacidades aéreas y terrestres, así como un importante componente de inteligencia e investigación criminal, que permanecerán atentos a recibir denuncias y a monitorear cualquier situación que pueda afectar la seguridad durante la jornada.

Asimismo, el C4 apoyará el proceso mediante ciberpatrullajes, con el fin de monitorear redes sociales, identificar noticias falsas y evitar que información malintencionada genere zozobra entre los electores.

“Cualquier observación o situación anómala que pueda observar, le recomendamos que se acerque a cualquier estación de Policía o nos informe a la línea 123”, agregó el señor Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, Comandante Region de Policía No. 8.