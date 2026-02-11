Esta semana en Valledupar se dio inicio el Programa de Alimentación Escolar, a cargo de la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Educación, sin embargo, los cuestionamientos no tardaron por parte de padres de familia de diferentes instituciones educativas, quienes han denunciado que a los niños les dieron leche líquida en mal estado.

Uno de los denunciantes señaló que la merienda entregada fue una bolsa pequeña de leche, un pan y un bocadillo, pero el primero de estos alimentos estaba no apto para el consumo de los estudiantes.

“Esta es la merienda entregada, la leche está completamente pasada, los niños dejaron la leche y les tocó decirles que las arrojaran porque estaban en mal estado, esto es lo que está dando la alcaldía a los niños de los colegios públicos”, denunció un padre de familia a través de un video difundido en redes sociales.

Otra de las denuncias encontradas fue la de una madre de familia, del colegio Carlota Uhía Baute, sede de la Institución Educativa José Eugenio Martínez, ubicado en el barrio Villa Miriam, de esta capital.

“La situación se presentó en la jornada de la mañana del martes, la merienda le fue entregada a todos los estudiantes y la leche estaba descompuesta a pesar que la fecha de vencimiento es a largo plazo, no se pudo consumir porque estaba amarga y con peloticas. Además también han entregado banano descompuesto que los niños no se los pudieron consumir”, indicó Liceth, madre de dos estudiantes.

Añadió que al presentarse la situación varios acudientes quisieron tener una reunión con el coordinador del colegio para exponer la queja, pero no fue posible.

“El llamado que le hacemos a la Alcaldía es que ojalá tomen cartas en el asunto porque la intoxicación es mortal, son niños pequeños, incluso de transición, y es un tema muy delicado. Estas leches llegan diario al colegio porque nosotras vemos el camión dejando los alimentos, pero ya estarían descompuestas”, puntualizó la madre de familia.

Frente a estas denuncias, la secretaria de Educación Municipal, Karol Lobo Cardona, señaló que durante esta semana han realizado un acompañamiento a la supervisión del inicio del Programa de Alimentación Escolar, que beneficia a más de 48.000 estudiantes.

“Seguimos realizando todo lo pertinente para este año escolar, incluyendo todo el proceso de matrícula y cobertura desde octubre. Sí bien es cierto en algunas instituciones hay una manifestación de algunos productos, y presentamos disculpas por lo presentado con estos productos, pero realmente es importante especificar que estos productos deben consumirse en las instituciones educativas, no deben ser sacados de los colegios porque tienen su proceso de conservación, de cuidado y de hora de entrega a los niños”, indicó la funcionaria.

Destacó que, al parecer, fue un pequeño lote de leche, que a pesar de tener la fecha de vencimiento en el mes de abril, algunas estaban en mal estado, “precisamente porque los niños no las consumieron en la institución educativa sino que se las llevaron a la casa. Es de indicar que estas son raciones industrializadas, por eso el alcalde pretende cambiar por comida preparada en sitio o comida caliente transportada que garantice la calidad en los alimentos que se entrega. Seguimos con todo el equipo del PAE realizando las intervenciones y también se cuenta con una interventoría”, puntualizó Karol Lobo Cardona.

Según la administración municipal, el PAE en este año escolar atenderá a 48.326 estudiantes, con una inversión superior a $43.620 millones, recursos del Sistema General de Regalías y aportes del municipio.

La operación del PAE estará a cargo de diversos operadores, entre ellos organizaciones representativas de los resguardos indígenas Kogui, Kankuamos, Wiwa, Arhuacos y NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera), así como la Unión Temporal Alimentación Valledupar, con una cobertura integral en zonas urbanas y rurales, así como en comunidades étnicas y afro, respetando los enfoques diferenciales y culturales propios de cada territorio.

La cobertura tendrá vigencia hasta el 29 de noviembre, ajustado al calendario académico. Las Instituciones Educativas que cuentan con jornada única recibirán almuerzo escolar, que aporta aproximadamente el 30 % de la ingesta diaria de nutrientes.